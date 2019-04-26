「妳願意嗎？ 我願意！」在一群花童簇擁下、眾人掌聲祝福中，華山基金會26日於二林鎮代安宮廟前廣場舉辦「屬於他與她50年的老婚禮」，這一場不老婚禮，來自花蓮阿美族74歲陳阿嬤與79歲洪阿公，完成人生的第一次婚禮，阿嬤靦腆說，結婚50年第一次穿上婚紗走路都怪。

華山二林天使站長陳燕珠表示，74歲陳月英與丈夫結婚時因經濟狀況不佳，沒有穿婚紗辦婚禮，婚後與丈夫種田、種菜打拚養家，夫年輕時曾迷失愛賭，陳月英撐起家撫養兒女，近10年來夫因中風她也不離不棄，表示要對家人「有始有終」全力照顧，華山基金會二林天使站今天為陳月英圓夢辦婚禮，全鎮總動員，場面溫馨。

婚禮在二林育德國小小朋友「薩克斯風的演奏」、「香田獨輪車」引導著花童及新人進場，在二林鎮長蔡詩傑見證下，重現這段跨越了半世紀相伴相守的愛情，蔡詩傑也帶著公所多名主管前往祝福，幾乎全鎮總動員，志工們說：「看起來美呆了！」女兒貼心地擁抱媽媽，並說：「我如果有媽媽的一半堅強與勇敢，就甚麼都不用怕了！」

陳燕珠說，當地知名的壽米屋公司董事長余姈靜事先挑選阿嬤穿的婚紗，今天也親手烹煮香菇什錦素油飯，在地花店也提供捧花和紅毯，結合所有在地愛心與力量幫阿嬤圓夢；陳月英的女兒陳瀅楹說，成長過程較依賴母親，母親向來堅強，自己婚後才知為人妻為人母的辛苦，偶而訴苦都獲母親鼓舞，相當欽佩她。

香田國小校長鄭培華表示，同學在得知將獲邀參與這場有意義的活動，在師長帶領下，事前加緊練習，目的就是希望呈現最完美的一面，來表達對這場活動的重視，對孩子來說，參與公益活動的意義，是一種利他與服務，特別是看到阿公阿嬤幸福的模樣，小朋友也感到很高興。