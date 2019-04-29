中國國務院公布的「降低社會保險費率綜合方案」，將於 5 月 1 日正式實施，今年可望為中國企業減少負擔人民幣 3000 多億元。這次中國政府調降社保費率，各產業均可受益。

中國人社部相關負責人指出，該方案的整體考量是，統籌考慮降低社會保險費率、建全社會保險制度、穩定推動社會保險費體制改革，讓企業繳交社保費用下滑有感等方面。

至於該方案具體重要內容有：

基本養老保險單位繳費比率高於 16% 的省份，可降至 16%。

繼續階段性降低失業保險和工傷保險費率，現行的階段性調降費率政策到期後再延長一年至 2020 年 4 月 30 日。

調整社保繳費基數。

提高養老保險基金中央調劑比例，今年調劑比例提升至 3.5%，意味著今年調劑基金規模可升至人民幣 6 千億元，能有解紓緩中國各省收支壓力。

基本養老保險單位繳費比率降至 16% 後，可使全中國費率差異縮小，有利於均衡企業繳費負擔，形成公平的市場競爭環境，也有利於中國費率逐步統一。

此外，在降低費率後，參加保險的繳費門檻下降，有利於提升企業和職工加入保險的意願，可將更多的職工納入到職工養老保險制度中。

中國官方指出，目前中國養老保險基金整體收入大於支出，結餘金額持續增加中，在新的制度上路後，整體上不會造成養老金支付風險，養老金能足額按時發放。今

同時，今年企業退休人員基本養老金水平整體提升比例為 5%，預計將有 1 億左右企業退休人員受惠。

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