微軟今(29)日宣布Xbox One S All-Digital Edition「Xbox One S 全數位版」遊戲主機,將於5月8日正式上市,自即日起開放至各指定零售通路預購。產品建議售價為新台幣7,980元。Xbox One S 1TB All Digital Edition 全數位版 – 三遊戲同捆組主機,包含三款熱門遊戲《我的世界》、《極限競速:地平線 3》、《盜賊之海》繁體中文版及一個月Xbox Live Gold金會員會籍。

透過 Xbox One S All-Digital Edition 遊戲主機,玩家們將有全面數位化的遊戲體驗,打造數位遊戲庫,讓遊戲隨手可得,在雲端任意供玩家使用。雲端存檔讓玩家隨時隨處都能跟上進度,並享有預先訂購及安裝即將推出的遊戲,以便在遊戲上市時第一時間盡情遊戲。更可透過 Xbox Game Pass 擴展您的選擇,探索並下載超過 150 款精采遊戲 。

Xbox One S All-Digital Edition 遊戲主機支援4K解析度,Ultra HD視訊串流,同時也支援HDR高動態範圍,讓玩家能透過高動態範圍和廣色域,感受精彩的遊戲影像細節。而聲色俱到的,該主機也支援頂級 Dolby Atmos 和 DTS:X 音效。

首波接受預購的為線上指定零售通路,包括PChome、MOMO、Yahoo、燦坤3C、GAME休閒館、普雷伊、軟體世界、法雅客及巴哈姆特商城等。隨機附贈的三款熱門遊戲《我的世界》、《極限競速:地平線 3》、《盜賊之海》繁體中文版與一個月的金會員總價值共超過新台幣3,600元,讓此款主機堪稱是目前市面上最超值的新款遊戲主機。即日起就開始預購,玩家們趕緊掏錢下訂單,準備迎接最新世代的遊戲主機!