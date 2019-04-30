日前台北市、新北市民政局率先根據司法院大法官748字釋憲結果，若兩年內立法院未完成相關立法，同性伴侶將可根據民法婚姻章赴機關登記結婚，5月24日即是748字釋憲兩週年，故雙北民政局於同一日開放同性婚姻預約登記。

對於提前開放預約一事，保守團體則表示，同性伴侶看似可提前預約，或依照748字號釋憲於524當天登記，但實質上未有法源依據，更談到大法官釋憲並非實質法律，況且去年已經公投程序，要求執政黨重視去年公投第十案和第十二案公投結果。

為了回應公投結果，行政院於今年三月提出同婚專法草案，保守團體亦委請立委提案，目前兩案皆送交立法院，預計於冷凍期過後5月2日將重啟協商，眼看524將至，兩案情勢仍膠著。

同志若要於524結婚真的必須等待立法院制訂出相關法律嗎？德臻法律事務所律師、婦女新知基金會董事郭怡青表示，大法官釋憲當年已明確指出兩年內應完成立法，但若兩年內立法機關沒有作為，基於維護同志權益立場，同志將可直接向戶政機關登記、辦理結婚，大法官解釋已講得非常明確，「基本上這個解釋就已經是法源依據。」故沒有無法源依據等問題。

同志族群結婚握有大法官釋憲，保守團體則不死心，表示只要民意夠強，748字號釋憲也會失去正當性和效力，再提去年公投結果抗衡大法官釋憲。但事實上，公投無法超越大法官釋憲已是基本憲政原則，憲政法治國家中大法官釋憲等同於憲法內容，公投只能拘束立法形式，故行政院日前已站在公投立場，對同性婚姻提出專法草案。

基於此點，再回顧保守團體委請立委提出之「公投第十二案施行法」有何不妥。台灣守護民主平台理事長宋承恩表示，去年公投第十二案提案本為「是否以婚姻以外之形式給予同性結合保障？」該條文遭中選會認定違憲，之後提案人修正主文改為：「是否同意以民法婚姻以外之形式，保障同性別兩人經營永久共同生活之權利。」

該條文修正後重點已經不是「婚姻」，而是是否要以「民法以外」的形式給予保障，故行政院才抽離民法提出專法形式，並無違反公投的決議，反而是特定團體聚焦錯誤、仍不停關注在婚姻上，是自己誤解了當初提出公投的本意。

加上2017年整套大法官748字號釋憲都是針對同性別兩人是否得以「結婚」作出解釋，大法官認為同性伴侶可與異性戀伴侶一同享有婚姻權利，第十案公投卻仍要將婚姻縮限為一男一女也明顯違憲。

特定團體挾持兩項違憲內容，卻仍表示皆是受到民意認可，郭怡青表示，台灣是民主憲政國家，不是只有立法院通過之法案才可稱之為法，其他院做出的解釋就無效力，若單純訴諸民意、屢屢喊出公投最大，卻不關注實際內涵是否抵觸我國憲政，才是流於民粹。

同志524想結婚基本上已成定局，郭怡青談到，即便於524前無完成任何立法，同志當天若要登記結婚還是可以拿大法官釋憲當作依據。