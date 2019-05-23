鴻海集團董事長郭台銘，從4月17日宣布投入國民黨總統初選以來，人氣節節攀升，逼近藍營民調最高的高雄市長韓國瑜，回顧這一個多月來，郭台銘「從商」特質所拋出各種拳拳到肉的議題，切中台灣經濟命脈，讓許多政治人物備感壓力，不少人都在想，中華民國是否會和美國一樣，誕生一位「富商總統」呢？

身為企業主的郭台銘，他的定位漸漸從資方轉型成「非傳統的政治人物」，外界當然好奇，他要如何用自身經歷，解決台灣所面臨到的各種「問題」？畢竟有網友，貼出以前在鴻海的薪資單只有38K的細項，不過郭董反駁，鴻海2016年後就不用薪資單，現在的薪資絕對能受公評，更祭出終結低薪的四大步驟，引發討論。

此外，對於前瞻建設的議題，倒是與台北市長柯文哲有志一同，郭台銘日前於臉書上也表示，「先射箭、後畫靶」拼湊式的綁樁計畫，縣市拼蓋輕軌燒大錢。郭質疑，若是前瞻建設真的成功，基礎建設排名也不會倒退這麼多，他提議應該將資源運用在「人才培育、偏鄉醫療、產業基礎建設、弱勢族群翻轉」等面向，結合用AI+8K+5G 等整合方案與先進科技解決台灣問題，不要再用選舉思惟「綁票綁樁」！

在司法改革上，郭更直指，保外就醫的前總統陳水扁，到現在還可以趴趴走，天天挑戰新的司法底線，前法務部長都可以關說檢察官放水富人逃漏稅，甚至監察院為了特定立委來「政治干預司法」，去彈劾偵辦檢察官，讓他大嘆執政黨司法改革的失敗。此外在自由貿易經濟區的合作上，郭台銘也提出目前政府以親美、友日、新南向為主軸，但TFIA與CPTPP卻已經停開或沒動靜許久，也讓郭董大嘆像是熱臉貼冷屁股。

郭台銘提出這些想法，表示他已經下定決心，不僅將鴻海做為「企業標竿」，同時也要帶領台灣賺大錢，光是解決低薪這些做法，前新北市長朱立倫也表示「郭台銘是全台灣最大企業的領袖，由郭來呼籲應該會有效果。」相較於總統蔡英文不斷強調，22K已經走入歷史，郭董提出具體做法，或許也能讓綠營激盪出新想法，對選民來說，良性競爭才能終止「兩個爛蘋果中挑比較不爛的那一個」的政黨政治吧！