週五 (24 日) 交易，原油期貨價格收高，收復近期部分虧損，但因前一日收創去年 12 月以降最大單日跌幅與降額，原油期貨價格本週是今年表現最糟糕的一週。

《Sevens Report》共同編輯 Tyler Richey 表示，「週四因為全球 Flash PMI 數據令人失望，讓紮實成長能繼續支撐需求的說法大打折扣，而出現了暴力重新定價的風險，再結合貿易戰緊張氣氛持續環繞，因此出現大跌，本週深陷跌幅。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 72 美元或 1.2%，收每桶 58.63 美元，前一日收在 57.91 美元，為 5 月 12 日以來最前月契約最低收盤價。本週最前月契約收跌 6.8%。由於週四大跌，使得原油摜破 200 日 MA 60.55 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 93 美分或 1.4%，收每桶 68.69 美元，週四收盤價為 3 月 25 日以來最前月契約最低收盤價。本週最前月契約收跌 4.9%。

週五全球股市上漲帶給原油支撐力。報導稱，川普可能放寬對華為的限制，作為與中國貿易協議的一部分，美股應聲走漲。

商品投資者擔心，中美關稅緊張局勢恐讓全球經濟加速惡化，而歐洲似乎已出現此現象。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「油價打破了近期交易範圍的下行 (週四)，因為供應增加帶來的壓力以及對中美貿易戰全面開打的擔憂，這讓交易者趕在週一休市前出場。」

下週一美國證交所因陣亡將士追悼日而休市，WTI 原油沒有常態交易，而在 ICE 交易的 Brent 原油交易時間則縮短。

德國商銀分析師指出，供應因素也讓價格承壓，而這仍是關鍵動力。他指出 Brent 原油契約的走勢以及「明顯的逆差狀態」，即最前月契約價格大跌，但與遠期契約的價格差異實際上擴大到 1 美元以上。

「這表明供應持續緊張，這一點的理由很充分：由於美國制裁，伊朗石油出口量大幅減少，俄羅斯因質量問題，石油出口量仍中斷，OPEC 仍繼續減產。因此，在看到近期價格下降，質疑沙國是否願意增產這點非常合理，所以我們預期近期內會再次出現更高的油價。」

然而，由於 EIA 報告顯示，上週美國原油供應量增加 470 萬桶，所以一些分析師對原油價格前景仍持悲觀態度。

Richey 表示，「官方庫存報告顯示，實際市場供應過剩，貿易緊張局勢影響市場情緒，現在經濟數據顯示出滾動跡象，石油多頭沒什麼優勢，現在阻力最小的路徑已經變成有利空頭。」

但 Baker Hughes 週五公布的數據顯示，原油鑽井活動可能放緩，因美國原油鑽井平台活躍數量連續第三週下降。

OPEC + 會議在即，雖然沙國已表明不會增產，但會議前傳出的報導仍留有一些未決的問題。近期市場臆測，OPEC 將決定延後下次會議時間，自原定的 6 月 25-26 日改為 7 月第一週，但此消息尚未證實。目前的減產協議將在 6 月底到期。

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格上漲 2 美分或 0.8%，收每加侖 2.598 美元。本週跌幅約 1.3%。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 1.935 美元。本週上漲 5.5%。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.5%，收每百萬 Btu 1.971 美元。本週上升 5.9%。

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