銀回健康動起來4（中央社記者張茗喧台北25日電）曾經挺著啤酒肚、三高慢性病纏身的林槐生，4年前接觸到不老水手，划獨木舟找到人生方向，如今73歲的他已是獨木舟健將，更成為盲人的眼、癱瘓者的手，帶他們領略大海的美好。

兩年前，林槐生和另外9名不老水手、5名年輕槳手，年齡從20歲到78歲，組成南風再起團隊，一起完成從花蓮划向日本與那國島的創舉，在狂風大浪中搏命的經歷，讓這群老青春、小青春的忘年之交津津樂道至今。

林槐生出生於民國35年、正逢國共內戰的中國大陸，隨父母逃到香港，10歲時舉家遷移到台灣台東。他說，從小媽媽就恐嚇他「算命先生說你會淹死」，因此即便從小在台東長大，他幾乎從未靠近過海。

他回憶，以往每到月初父親領薪日，家裡就有米吃，到了月底薪水花光了，父親只好把皮鞋、西裝、手錶通通拿去當，當年家裡6個孩子全靠父親教書的微薄收入餬口。

正因家境貧困，林槐生從小就是全能打工王，不只幫鄰居除雜草換地瓜、替漁民整理魚網換魚吃，小學一年級還到鳳梨工廠打工貼補家用；不料父親英年早逝，讓家中經濟狀況雪上加霜，身為長子的他一肩擔下養家重擔，放棄想當老師的夢想、進入軍校，靠軍餉養大弟妹。

說起年輕歲月，林槐生感嘆：「我就是在混日子，過一天算一天」。對他而言，每一天眼睛睜開就是為了讓家人有飯吃，什麼興趣、人生目標對他而言簡直遙不可及，退伍後他和朋友到中國大陸做生意，60歲萌生退休念頭，在弟弟鼓勵下決定回台當志工。

多年維持運動習慣的林槐生，對自己的體力相當有信心，不料回台後他四處投志工履歷卻四處碰壁，對方認為他年事已高，擔心他體力不支或受傷而婉拒，令他相當沮喪。

直到有一次，他無意間在電視上看到不老水手的廣告，心想「不老」應該歡迎老人參加吧，便瞞著家人偷偷報名，那年他已經69歲。

由於算命師的話，即使林槐生長大成人，踏進游泳池心裡就感到毛，也不太會游泳，加上健檢報告總是滿滿紅字，要是告訴家人他要在海上划獨木舟，勢必會引發一場家庭抗爭。

「我不想再為了混日子而生活」林槐生說，無畏算命師預言，他第一次參加不老水手活動就跟著一群年過65歲的老人家衝下海，從此愛上這片蔚藍大海。

隨著一次次出海，不老水手團員們的感情也愈來愈緊密，每次出海就像家族旅遊、充滿歡笑，團員們重新找回「被需要的感覺」，生活有了目標。

更令林槐生驚奇的是，獨木舟划了1、2年，不僅啤酒肚消了，糖尿病、高血壓、高血脂也全好了，他這才第一次感受到「生活，原來是這麼美好的事」。

從害怕大海，到投入大海懷抱，林槐生對自己的改變感到自豪，他說，有時會在破曉之前獨自出海，每當太陽從海平面緩緩升起，他就會跳進海裡、靜靜漂在海上，迎接海上日出。

「這個時候，我覺得整個世界都是我的」，他說，「從海上看到的台灣，也是我心中最美的台灣印象」。

2017年不老水手划向日本與那國島的創舉，令他畢生難忘。他回憶，當時團隊集資做了竹筏，仿效3萬年前台灣東部原住民前往日本與那國島的路線，划了2天2夜才抵達，不料搭船回程時突然遇上大風，好幾層樓高的浪向他們打來，「比最驚險的電影畫面還可怕」，連繫著竹筏的鋼繩都被吹斷。

從鬼門關前走了一回，他更加熱愛生命，自願成為癱瘓者的手、成為盲人的眼，帶著他們出海划獨木舟，激發他們對生命的熱情，也不斷挑戰自我極限，曾爬過玉山，以及喜馬拉雅山的安納布爾納（Annapurna）基地營。

他笑說，希望用自己的故事，鼓勵更多銀髮族走出家門運動，一起越活越年輕，愈活愈精彩。（編輯：陳清芳/方沛清）1080525