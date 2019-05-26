總統選舉，是台灣社會的魔戒！

現任總統要選、前行政院長要選、前立法院長要選、上任不到五個月的北高市長都想選。

現在就連兩位台灣首富，也為了總統選舉開撕，一個拼命選，一個拼命擋。

不只如此，前幾任總統們也無法忘情：保外就醫那位的天天罵、輸掉政權的也天天對外放話、該退不退，完全忘了所屬政黨會失去政權，都是因為他們。台灣目前整個政壇明來暗去、刀光劍影。選舉讓這些人都成了搶魔戒的咕盧(guru)。

個人斯文掃地也就算了，為了要贏，這群人把整個社會最基本的遊戲規則都改寫了！現任總統跟她的前行政院長大打出手，幾乎把民進黨打散，全黨高層開了三個月會，還是連怎麼初選都搞不定，他們不知道，從黨外年代就一路死忠的支持者們，這現在這種狀況有多麼傷心。

國民黨也沒比較好，為了贏毫無原則可言。韓國瑜民調高，就徵召他，愛什麼就給什麼；看韓流稍退就想解套、看反同選票多，就自動逞罰自主投票立委。標準見風轉舵，完全看不出政黨理想與性格在哪？把總統初選辦得像選秀會，天天有新招。真心希望國民黨變身再造的藍粉們，應該也徹底失望了。

所有人都去忙選舉了，然後呢？國家誰來顧？

中美貿易戰成為全球關注焦點，在中國大陸心急如焚的台商們，能找到自己選出來的政府一起想辦法嗎？不行！總統忙選舉，行政院長忙著在僅剩任期裡拼命安插自己人馬，連事務官都在休息，等著明年變天。反正可能又要大風吹了，誰肯主動做事？

全世界最詭異的雙首長制在台灣，內政上總統除了任命權外，無權無責；行政院長又形同魁儡，想做事也做不來。但就是沒有任何政黨願意解決這種憲政危機，未來選上了，當然也要享受得來不易的權力，任憑這奇怪的機制一直讓國家空轉。

選舉能解決政策問題嗎？

我們的國土政策，讓城市有高空屋率，以及買不起的高房價；鄉村裡有全世界最高價的農地，卻有最便宜的土地租稅負擔率，現在還讓違建工廠直接合法。

我們的新生兒出生率全球最低，大學生人口比率全球最高。但大學入學方案，每年一改，越改，越多人反對。

我們的能源吃緊，創新企業的生存環境差，上班族低薪凍漲20年。老人長照政策，又到底該怎麼走？抱歉，除了「獨立」跟「發大財」，通通沒有人要談。

我們不是想唱衰台灣，台灣真的一點都不差。但沒有一個社會能夠忍受長期紛擾，偏偏我們忍受了20年。而這次選舉撕裂的嚴重程度，有可能讓台灣付出慘痛代價，難道人民真的一點都沒有辦法去改變這現象嗎？

選舉是必要之惡，但也是逼政客現形的好機會。

選票可以迫使想戴上權力魔戒的政治人物們，努力討好選民。你讓他發現「拿對岸恐嚇」有效，他就跟你說民主人權意識形態；發現人民只在乎經濟，他就滿口發大財。

選舉可以看懂很多人。選民也應透過選舉想一想；兩黨黨員更該想想，為何自己的政黨淪落至此？而選民也該問問自己，因為政客們覺得「隨便來都可行」的背後，不就是選民的縱容嗎？

我們呼籲台灣選民對政客們表態：請遵守遊戲規則、重視公共政策。

競爭終究有輸贏，一定會有人贏得魔戒成為下任總統。所以除了輸贏，我們更該關心，贏家是不是真的靠政策說服人民，提出願景來贏，而不是大家現在擔心的，比「不爛」的人贏！？

民主，是一點一滴的權力馴化過程。只有多數台灣選民願意回到最基本的信念來要求政客，選舉才能成為人民馴化政權的工具。

多希望選舉能是台灣的驕傲，而不是付出沉痛代價的傷心！