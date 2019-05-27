（中央社記者龍柏安台北27日電）台灣旅美高球女將徐薇淩今天在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）純絲錦標賽最後一輪，累計以低於標準14桿的270桿，名列第5完賽。

總獎金130萬美元（約新台幣4130萬元）的LPGA純絲錦標賽今年在金斯米爾度假村的河流球場舉辦，最終英格蘭女將拉奧（Bronte Law）以低於標準17桿的267桿奪冠。

徐薇淩在前3回合打完，以低於標準9桿的成績排在第7，僅落後排頭4桿，今天她加強攻勢，全場打下7鳥、1鷹，卻也吞下2個柏忌與一個雙柏忌，單回合以低於標準5桿的66桿完賽，可惜她的排名雖向上提升2名，卻沒能一舉登頂奪冠。

今天徐薇淩開球狀況不錯，上球道率達85.7%，推桿也超優，全場僅用26推，可惜她在標準5桿的第15洞，耗費了7桿才過關，讓她損失了不少爭冠本錢。

純絲錦標賽是徐薇淩本季出賽的第10場，卻是繼年初的澳洲女子公開賽後，本季至今第2場以前5名收關，不過她在純絲錦標賽表現倒吃甘蔗，預料應有助於提升她接下來比賽的信心。

至於同場出賽的台灣女將錢珮芸，最後一輪遭遇亂流，全場僅打下2隻小鳥，卻吞下4個柏忌與1個雙柏忌，單日以高於標準4桿的75桿完賽，最終累計以低於標準3桿的281桿完賽，排名也像坐雲霄飛車般，從第3回合打完的並列12，一口氣下跌落至並列49。（編輯：管中維）1080527