警政署7月18日發函表示將取消3000公尺測驗，保四總隊7月31日實施常訓3000公尺補測，一名顏姓女警跑了約1公里時突然倒地不醒，緊急送秀傳醫院，下午4點多到院時，已沒有生命跡象，搶救後雖恢復心跳，但連日來，昏迷指數還只有三 、尚未沒脫離險境。

連日熱浪高漲，不少人中暑，警政署保四總隊實施常訓3000公尺補測，造成一名顏姓女警突然昏迷，緊急送秀傳醫院急救，還沒脫離險境，警方發起幫女警集氣祈福、祝她早日康復。

警方表示，這起女警突然昏迷事件，是發生位在彰化八卦山區的「警政署保四總隊」，正實施常訓3000公尺補測，顏姓女警疑似「中暑」昏倒在地，緊急送往彰化秀傳醫院急救，到院時已沒了呼吸心跳等生命跡象；經醫療團隊緊急搶救，才恢復心跳與脈搏，但陷入深度昏迷，初步研判是「心因性休克」，並不是單純的「中暑」，至今都還沒脫離險境。

保四總隊第四大隊長李承翰說，顏警從警6年，為2013年3等警察特考班畢業，今年從警佐警察人員晉升警政官，擔任代訓特考班區隊長，負責帶特考班學生受訓，平常就有慢跑健身習慣，沒有重大病史，在代訓期間沒有服深夜勤，勤務單純。

保四指出，顏警從警以來，這是第11次接受3000公尺常訓測驗，前10次都沒有異狀，李承翰說，突然發生此事，令人驚訝與不捨，顏警帶過200多位學生，眾人近來在網路、醫院為她集氣祈福，希望顏警快快好起來，重新歸隊。