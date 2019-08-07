色香味皆是「霸氣」！「2019臺灣國產精品咖啡豆評鑑」首次移師彰化縣，7日至10日在彰化市農會辦理，有來自全國147件精品參賽，彰化縣有23件，透過專業評審團隊評比，讓國人看見台灣咖啡的好品質，地方更寄望透過全國賽事，將八卦山咖啡推廣出去。

今年邀請到世界盃烘培冠軍賴昱權擔任主烘焙師，今年評審團隊組成首次加入公部門推薦感官評審，評審團隊由2位技術評審及15位感官評審組成，其中4位感官評審由公部門推薦名單公開抽籤決定，透過公部門推薦邀請具有烘培、行銷或使用國產咖啡豆之經驗人員擔任感官評審。

另外11位感官評審透過公開招募，並經由書面審查及杯測考核，從64位招募者中評選出11位擔任感官評審，評審陣容堅強，深具公信力。

今年共計147件國產精品咖啡豆參與評鑑，於8月10日辦理感官鑑定決選，將選出特等獎1名、頭等獎4名、金質獎6名、銀質獎9名，共計20名，得獎者將於11月15日至11月18日於南港展覽館「台灣國際咖啡節-國產精品咖啡展銷活動」辦理頒獎典禮，同時行銷臺灣國產精品咖啡豆，歡迎大家一起前來參觀。

彰化縣長王惠美說，彰化縣目前咖啡的種植面積有100多公頃，因為彰化咖啡是在低海拔，口感不會苦澀，非常適合大家飲用，咖啡現已成為生活必需品，國人對咖啡的需求量很大，市場大，她也希望讓更多農民轉種植高經濟作物，一起轉作咖啡，透過高經濟作物增加農民收入。

彰化市農會常務監事張瀚天表示，過去咖啡多半是在咖啡廳或是電影中呈現，給人的印象比較尊貴，這十幾年來，咖啡變得平民化與廣泛，藉由這次評鑑比賽能把彰化農民種植的好咖啡行銷、推廣出去。

彰化市農會總幹事林毓源表示，八卦山脈屬低海拔山區，最早彰化市咖啡產銷班採各類果樹和咖啡並存栽種模式，打出「卦山咖啡」品牌，咖啡版圖已往南延伸到芬園、花壇、員林、社頭、田中和二水等鄉鎮，面積上百公頃，產量逐年攀升、已經上噸。