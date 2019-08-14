怎下得了手？印度驚傳一起女星殺害骨肉的人倫悲劇，三線女演員普拉迪雅（Pradnya Parkar）近日被發現親手勒殺就讀高中的女兒，隨後自縊身亡，女兒父親返家目睹妻女屍體情緒潰堤。普拉迪雅在遺書中說，沒有一個人須為她們的死扛責，據鄰居表示，加害人近來因家中經濟狀況不佳有憂鬱傾向。

據外媒報導，普拉迪雅先把在臥房的17歲女兒勒斃，接著留下遺書後上吊自盡，男主人稍晚運動完回家，發現家門被上鎖，直覺不太對勁，請鄰居協助撞開門後，竟見到兩具大體，他當場崩潰。普拉迪雅在遺書中承認殺女，並說沒有人須要為母女倆的死感到自責，「女兒是我的生命，我不能沒有她。」

當地警方表示，普拉迪雅的丈夫因親睹妻女死狀，身心嚴重受創，目前無法清楚描述案發細節。事實上，普拉迪雅6月才在社群平台PO母女合照，祝女兒生日快樂，直言對方是她的一切，「我的生命裡不能沒有這個寶貝女兒」，照片中可見普拉迪雅摟著愛女燦笑，如今看來令人唏噓。（編輯：楊穎軒）

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