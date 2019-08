View this post on Instagram

‘ 借圖 有脫飯send比我 支持香港警察 咪咁囉 香港警察隨時打撚盲你隻眼啊 依家算溫和🧡 我朋友比錢買既呢堆野 點處置佢既事 關你咩事? – 仲有有份屌我既香港人 唔撚該你自己諗下 死物重要啲 定人命重要啲 為左呢堆野屌我? 咁你唔撚去屌香港警察? – @official_lai_kuanlin 光復香港 時代革命 . We paid for these and we can do whatever we want. Please think about why Lai Kuan Lin supports those who hurt Hong Kong citizens. Thanks.