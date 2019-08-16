前韓團Wanna One台灣籍成員賴冠霖，去年就脫口來自「中國台灣」，甚至表示要去北京糾正腔調，引發台灣網友不滿，結果最近因為香港反送中影響，賴冠霖除了分享「五星旗護旗手」圖片，更支持香港警察鎮暴，讓香港粉絲再也看不下去，決定不再繼續支持他，用火燒光賴冠霖照片。

香港反送中越演越烈，日前一名女示威者被警方射爆右眼，引起民眾更大反彈；近來在韓發展的中國大陸、香港、台灣藝人，紛紛表態支持香港警察，讓不少網友傻眼，雙方因此掀起中韓筆戰。而在中國大陸發展順遂的賴冠霖，日前表態支持香港警察，讓香港粉絲澈底心碎，決定與他切割關係。

一名香港網友在IG表示，看見賴冠霖支持香港警察，決定放火燒他照片，「香港警察把你眼睛打成瞎子，現在的狀況是很溫和了。我朋友買的商品，怎麼處理這些事關你屁事？」舉動引發不少粉絲氣憤，湧入IG言語攻擊，當事人則認為「罵我的香港人，麻煩你們自己想一下，死物比較重要還是人命比較重要？」表示為了照片罵他，不如多關注香港警察的行為。

賴冠霖因參與韓選秀節目《Produce 101》第二季，成為限定團體Wanna One成員走紅，活動期間多次表態來自「中國台灣」，更在直播說「忘記中文」，要去北京糾正中文腔調，引發台灣網友不滿；在Wanna One今年一月正式解散後，他赴中國大陸發展順遂，韓經紀公司「Cube娛樂」因此瞞著他把管理權轉賣，從中賺取10倍簽約金，雙方因此鬧翻。