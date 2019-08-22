蕭新晟／時代力量台北黨團科技長、新創工程師

在選出新任黨主席後，我原以為近日的紛擾可以塵埃落定，大家可以開始著手時力的選戰規劃。就如徐主席昨日在記者會中承諾的「與政黨之間的合作抱持開放態度」、「願意在前主席建立的基礎下繼續談下去」。大家準備團結一致，在所剩不多的時間內加速選舉佈局。



但是相隔一天，黨中央發出的聲明卻是把對談進程拉回到法案討論，迴避最迫切最實際的選區合作。我當然不否認《最低工資法》、《礦業法》和《實價登錄2.0》等政策的重要性。但是當問題已經迫在眉睫時，卻還顧左右而言他，就是在避重就輕、搞不清楚狀況。



選區的協調、合作，不代表就是價值的妥協，而是在單一選區兩票制的侷限下最理性的做法。如果立場接近的本土政黨互相搶票，就是讓親中政黨從中得利。



假如是因為現任立委的不適任，決定要在區域提名對抗，那麼為何不派人到反同大將賴士葆的選區？為何高雄不選林岱樺的選區？還是在部分黨內人士眼中，個人的仇恨比較重要，或者政黨的利益大於國家的主權危機？



昨天推選黨主席的過程中，我一直希望時代力量能夠藉由這個機會，能夠有一個年輕的領導者，來代表這個充滿希望的年輕政黨；能夠於危機中大刀闊斧地著手改革，讓時代力量在2020的選戰中扮演關鍵角色。



對於決策委員會最後的結果，雖然未能達成自己預設的目標，但是我也尊重共同決議的結果。



只是如果換了新任黨主席，卻持續在選戰策略上模糊不清、猶疑不決，那麼邱顯智的辭職所謂何事？我們何苦白白浪費了兩週，重新回到原點，甚至還退得更遠。



最讓我不能接受的，是時代力量聲明中說道「如何擴大本土勢力的支持，並不是一味喊保台口號就可以解決」。協調合作、每一區派出一位最強人選對抗親中候選人，就是要整合本土勢力，抗中力量最大化。



我們時代力量卻是反其道而行，不斷聲稱「捍衛台灣主權」，口號喊得震天價響，實際卻是混亂提名。你說不是喊口號就可以解決，請問這又是什麼解決方式？



我們是這個時代匯聚而成的力量，卻在台灣的關鍵時刻猶豫不決、扭捏作態。在困境中找出一條路，幫助台灣走向一個更好的未來，那才是時代力量存在的價值。

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