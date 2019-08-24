0824 睽違11年再次飾演醫生 池晟透露曾練習無數次縫針 還可以縫泰迪熊。（圖：friDay影音提供）
▲因為父親動過大手術，所以醫院對池晟來說是個安心的空間。（圖／friDay影音）

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韓演員池晟在新戲《醫生耀漢》中飾演只要10秒就可以診斷出病人症況的醫生，他受訪時透露，自己的父親因為心臟疾病長期住院，為了陪伴爸爸，因此對當時醫院的空間有所體悟，「我的父親因心臟疾病病了10年，還做了大手術，手術成功率很低，當時我們以最平和的狀態與父親進行了最後的告別，所幸在醫生們努力之下，父親現在身體健康。」

池晟回憶起當時在手術房外的走廊焦急等待情景，「當醫生安慰我手術成功，不用擔心時，我才放下焦慮的心，我永遠記得那個凌晨執行完手術後準備下班的醫生已經完全疲憊的背影。」有別於一般人對到醫院感到害怕，對於池晟來說，因有過陪伴父親開刀經歷，醫院反而是一個能讓他穩定下來的地方。

▲池晟演出的戲從沒讓人失望。（圖／friDay影音）

其實池晟曾在韓劇《New Heart》飾演過醫生，創下33％的超高收視率，11年後再次回歸一樣的角色，觀眾都誇他演出的戲「從來沒讓人失望過」，他也透露拍攝《New》時，練習無數次的縫針，練到能縫一隻泰迪熊；此次在新劇有一段「10秒醫神」畫面，自己要給自己縫針，問及是否會害怕？池晟說，若是要在10秒內做出判斷，雖然會害怕，但穩定自己才是當務之急。

談及醫生這個職業，池晟認為身體健康是神賜予的最好的禮物，而醫生是這個禮物的傳達者，「我們現在享受的醫學優惠，是因為過去的醫生們沒有放棄而付出努力才得到的。現在的醫生們也一樣。謝謝送我們寶貴的禮物和時間。」此外，網友羨慕他總是能同時兼顧好演員、丈夫、爸爸的三種身分，對此池晟說，懂得如何愛自己非常重要，「如果沒有家人，就不會懂得如何愛自己。」《醫生耀漢》每週六日上午10點在friDay影音播出。

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