《雙面特務》改編自華盛頓郵報2016年度最佳懸疑暢銷小說〈英文教師〉，作者伊夫塔萊赫阿堤爾（Yiftach Reicher-Atir）為前以色列特情局負責人，並曾是「恩德培行動」的突擊隊員。作者提到小說的靈感來源是過往的真實臥底工作內容，也正因為他的前特務身分，以及小說中所描述的間諜情節太過細膩寫實，竟被國家情報機構盯上，經過極為嚴格的審查，甚至被要求改掉許多細節，才得以為世人所見。

本書逼真而懸疑的故事情節，也正是受到導演尤瓦阿德勒（Yuval Adler）青睞的主因，他表示：「這本書深刻描寫特務身分的複雜心境以及臥底生活的真實樣貌，正是我想翻拍成電影的原因！」

故事發生在21世紀初，中東國家與西方世界關係如履薄冰，戰爭一觸即發。瑞秋（黛安克魯格飾）因為優異的天分及語言能力，被以色列特務組織相中，送往伊朗進行臥底，佯裝成無害的英文老師，接近神秘的目標法哈德（凱斯安凡飾），以了解更多核武計畫的內容。然而，就在任務即將宣告終結的關鍵時刻，瑞秋卻離奇失蹤了，除了一通打給搭檔湯瑪士（馬丁費里曼飾）的神秘電話，什麼也沒留下。湯瑪士必須想盡辦法找出瑞秋的下落，還要設法保護組織、甚至國家的安全不受到牽連⋯《雙面特務》將於8月30日上映。