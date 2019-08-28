溫昇豪今（28）日出席「認養一畝香草田」活動擔任環保大使，透露除了自己平時會關注相關議題，也會灌輸6歲女兒環保觀念。下午恰好是第54屆金鐘獎入圍名單公布，他報名的兩部作品全上榜，分別為《我們與惡的距離》男配角獎、《雙城故事》男主角獎，溫昇豪回應《NOWnews 今日新聞》，笑說入圍的都是自己人，「手心手背都是肉，不管誰拿都會很開心。」

距離上次入圍快滿9年，稍早確定雙料入圍，溫昇豪表示，「看了男主、男配入圍名單，都是合作好幾部戲的自己人，手心手背都是肉，真心覺得，不管是誰拿奬，都會很開心。」透露當下在健身房做運動，沒接手機，「電話快要爆掉了！」

溫昇豪說，同以《與惡》入圍視帝、「戰友兼敵手」的吳慷仁也打電話給他，兩人互道恭喜，「要一起努力，一起為台灣的戲劇加油。」此外，在《雙城》同台的陳怡蓉、入圍女主角獎的曾珮瑜亦致電道賀，他說當時拍戲就說曾珮瑜一定會入圍，如今兩人將在10月5日的頒獎典禮爭奪視帝后。

最後溫昇豪感性說道，「謝謝金鐘獎評審們的肯定，今年的台劇十分精彩，我竟然還能受到青睞，我跟我自己說：「『I must have done something right.（我一定是做對了某些事）』」。（編輯：楊穎軒）