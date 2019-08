溫昇豪今(28)日出席「認養一畝香草田」活動擔任環保大使,透露除了自己平時會關注相關議題,也會灌輸6歲女兒環保觀念。下午恰好是第54屆金鐘獎入圍名單公布,他報名的兩部作品全上榜,分別為《我們與惡的距離》男配角獎、《雙城故事》男主角獎,溫昇豪回應《NOWnews 今日新聞》,笑說入圍的都是自己人,「手心手背都是肉,不管誰拿都會很開心。」

距離上次入圍快滿9年,稍早確定雙料入圍,溫昇豪表示,「看了男主、男配入圍名單,都是合作好幾部戲的自己人,手心手背都是肉,真心覺得,不管是誰拿奬,都會很開心。」透露當下在健身房做運動,沒接手機,「電話快要爆掉了!」

溫昇豪說,同以《與惡》入圍視帝、「戰友兼敵手」的吳慷仁也打電話給他,兩人互道恭喜,「要一起努力,一起為台灣的戲劇加油。」此外,在《雙城》同台的陳怡蓉、入圍女主角獎的曾珮瑜亦致電道賀,他說當時拍戲就說曾珮瑜一定會入圍,如今兩人將在10月5日的頒獎典禮爭奪視帝后。

最後溫昇豪感性說道,「謝謝金鐘獎評審們的肯定,今年的台劇十分精彩,我竟然還能受到青睞,我跟我自己說:「『I must have done something right.(我一定是做對了某些事)』」。(編輯:楊穎軒)