隨著香港反送中運動的影響日漸深遠，國際社會對於1997年中國大陸承諾港人「五十年不變」的「一國兩制」，疑慮愈來愈深。在台灣，因為香港「反送中」引發的「反中」情緒高漲，也讓執政的民進黨與蔡政府好像「撿到槍」似地興奮起來。

其實，香港的現況，正代表了過去70年來，中華民國政府在台灣的成功。因為拒絕中國大陸提出的「一國兩制」，所以台灣現在可以在憲法的保障下，擁有民主與自由。

只不過，最近很多人熱中談論的「今日香港、明日台灣」又是怎麼一回事？其實，這個口號最早出現在2014年的太陽花學運，意思是香港於1997年「回歸」後，陸港雙方簽訂的各種經貿協議，固然提振了香港的經濟發展，也同時深化香港對中國大陸的依賴，喊出這個口號的意思，是希望引此為戒，對兩岸間的服貿協議抱持謹慎小心的態度。

最近重新喊出這個口號，意義就不同了。香港1997年接受或「被」接受了「一國兩制」後，只不過短短22年，就淪落到今天這樣的狀況，這句話的意思是警告台灣民眾，不要小覷「一國兩制」的後果。

重點來了，除了少數的特定人士，有哪個枱面上的台灣政治人物膽敢公開贊同「一國兩制」？事實上是沒有。即使是現在抱持著「親中和美」立場的政黨，大陸政策也只敢說「九二共識」。而「九二共識」之所以會被譏諷是「沒有共識的共識」，理由不正是因為我方認為「一個中國」指的就是「中華民國」嗎？

那麼，為什麼總有一些人這麼討厭「九二共識」？理由很簡單，因為他們的認知中，所謂的「一個中國」指的正是「中華人民共和國」。當人們用對手的邏輯來套用自己的論述，當然覺得到處不對勁。

然而，為什麼現在社會上瀰漫著如果總統不投民進黨，就會變成「一國兩制」？這就不得不說是因勢利導的功勞了。事實上，藍營枱面上的政治人物一直強調不會接受「一國兩制」，不管是韓國瑜、王金平、朱立倫、郭台銘，都曾經強烈表態。

那麼，為什麼執政者說，明年台灣的大選，是「保有民主生活方式」或「被統一」的抉擇？除了將台灣自我矮化為一個接受「一國兩制」的中國大陸特別行政區外。也因為如果不這麼說，就沒辦法營造出「芒果乾」（亡國感）。

執政者企圖用香港爭民主的鮮血，來要脅台灣民眾延續其政權的做法，是一種對民主的褻瀆，也是一種對香港抗中市民的褻瀆。

從台灣民主化的歷程與經驗來看，台灣的勝利，在於保持民主、自由、開放，確保主權獨立，只有堅持民主、法治、制衡、開放、多元，台灣才能走上可長可久的道路。