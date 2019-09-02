勇奪2018年暑期檔華語片票房冠軍的恐怖片《粽邪》，日前開拍續集《馗降：粽邪2》，更請來金馬影帝李康生助陣，但拍攝時怪事連連。

製作團隊於各地勘景時，遭遇毛骨悚然之事。大家在一座廢棄工廠勘景，看到一間房間四周貼滿符咒，而靠近屋樑的地方，竟懸掛著一隻破舊的白色大玩偶熊，頸部被吊繩緊緊勒住，模樣可怖，眼睛更直直瞪著人，當下令人感到異常邪門，寒毛直豎。不久，就有人的身體感到極度不適，只好趕緊求助法師，之後證實有類似中煞的情況，幸虧最後平安解決。

《馗降：粽邪2》描述為了直播收益，擁有靈異體質的女高中生，與一群朋友大膽召喚亡魂問事，卻遭遇怪事……，同一時間，鎮上一名男子離奇上吊自殺，小鎮上人心惶惶，只好請前法師跳鍾馗送煞，然而儀式被中斷，愈來愈多人莫名其妙上吊身亡……深入調查之下，竟是被封印的邪靈現身作祟。電影預計於明年暑假上映。

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