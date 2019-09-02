國民黨整合不利，1日晚間更傳出陸委會前副主委張顯耀奉黨主席吳敦義之命，到大陸密謀換掉韓國瑜，王金平在消息出來的第一時間，立刻證實「有聽過。」引來軒然大波，張顯耀、黨中央紛紛駁斥此說法，更有藍營議員直指王的說法很不妥，今(2)日王受訪時則說「不是媒體傳出來的嗎？媒體寫出來我們才知道。」

換瑜說由來已久，甚至在7月28日國民黨全代會，要正式提名韓國瑜當日，就有媒體問黨內要角此議題。在整個八月換瑜說幾乎是韓國瑜、吳敦義，甚至郭陣營、王金平乃至黨團立委們都被問了好幾輪，卻始終沒有具體的雛型，被問到的人不是避談，就是強調黨內要團結。

但在昨日這個議題卻有了具體人名、單位及時間甚至是大選要角的回應，吳敦義、張顯耀、國台辦、8月、王金平說「有聽過。」讓被點名的人趕緊跳出來澄清、直斥放謠言的人太狠毒。王金平的說法也成為被檢討的對象。

在2日受訪時，王金平則喊冤，說他的消息，來源也是媒體「不是媒體傳出來的嗎？媒體寫出來我們才知道，我那裡好像各方面的消息都有，朋友都各方面的人士都來，談來談去嘛！反正是我的話，我要對外公開講，一定是有經過證實的事我才講，那根本沒有經過證實嘛！所以怎麼樣傳出來，我記得是你們媒體傳出來的嘛！」

媒體追問王，張顯耀聲稱知道誰放話，但沒有進一步透露是誰，以王金平的人脈，他是否知道，王說「這個因為我沒有經過任何的證實，所以我不能隨便講話。」媒體再問王，是否有聽過此消息，王回「反正媒體你們講的就講很多了啊！媒體人講出來的也很多啊，他們的消息也特別多啊！」