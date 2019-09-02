海軍在李喜明擔任參謀總長期間，規劃建造60艘「微型飛彈突擊艇」。媒體報導，國防部送交立院之預算書，109年度微型飛彈突擊艇僅編列104萬，全案恐怕因為李喜明退伍而更迭異動。軍方今(2)日表示，已答應立委完成測評後才開始建造原型艦，因此待立委同意後全案才繼續，此案並未生變。

國防部2日晚間表示，海軍「微型飛彈突擊艇」，已於107年完成建案，惟依108年立院預算審議結果，須通過測評並向立院實施專報獲同意後，始執行建造作業。原109年應編列16億餘元，經海軍評估僅覈實編列作業費104萬餘元執行專案管理；「儎臺建造、戰系裝備委製」等經費(計16億餘元)，緩列至110年度執行，以達預算支用最大效益。

國防部也指出，陸軍「傘具保修連」具傘具整摺專業，可確保傘兵部隊執行任務之安全，目前無裁撤規劃；另參考世界各國銜稱，於108年7月1日更銜為「傘具整備連」。

國防部強調，國軍各項建軍規劃，均前瞻區域安全環境及評估敵情威脅後審慎訂定，俾達建軍備戰目標；且國防政策均具一致性及延續性，並未因人事更迭而有所變動，呼籲外界切勿臆測與聯想，避免誤導社會大眾，影響視聽。

微型飛彈突擊艇在李喜明擔任參謀總長任內規劃，概念來自於雄三飛彈誤射事件，微型飛彈突擊艇噸位約50噸，具備體積小特點，能夠搭載2枚雄風二型飛彈，僅由2至3名官兵操作就可出海迎敵，在雷達上的呈現訊號如同一般漁船，敵方難以判斷是否為船艦。

不過，反對者認為50噸的船艦難以在惡劣海象中出海，戰時只能在港內發射飛彈，還不如多採購岸基飛彈車。