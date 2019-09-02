《路透社》上周曾獨家報道，內文指出，香港特首林鄭月娥曾在 8 月初向北京提交報告，強調撤回逃犯條例有助於化解目前的反送中危機，但提議遭北京拒絕，並要求林鄭不能接受五大訴求的任何訴求，當時這篇報導被中國大陸官媒《環球時報》怒批是「假新聞」。《路透社》在 2 日再度爆料，稱取得林鄭月娥上周與商界人士會面時的閉門錄音，林鄭月娥一度哽咽地說，「如果我有得選擇，第一時間會辭職，以及深表歉意。」（ If I have a choice,the first thing is to quit, having made a deep apology ）

《路透社》報導稱，林鄭月娥上周與商界人士進行約一個半小時的閉門會談，《路透社》取得其中 24 分鐘的錄音檔。從錄音檔中可聽到，林鄭以英文闡述想法，她表示：「作為行政長官，這件事對香港造成的破壞無法原諒。」對於外界盛傳，北京要求她在十一國慶前解決反送中危機，林鄭也予以否認，強調北京完全沒有打算出動解放軍鎮壓，「他們知道代價太大。」

林鄭月娥在談話中坦承，當危機升級到國家層面，像是國家主權和安全問題，「作為行政長官的操作空間，就會變得非常有限」。林鄭表示，面對當前局勢，她無法減輕員警壓力，也無法平息示威者的憤怒，這些情況都讓她感到沮喪，她強調，自己無力提供政治方法解決。

林鄭月娥也談到反送中抗爭延燒至今，已對她的生活造成影響，林鄭表示，自己現在很難外出（ extremely difficult ),無論是逛街、去商場、上髮廊理髮，都沒有這樣的自由，「可想而知，會有一大群身穿黑衣、戴黑口罩的年輕人在等著我。」