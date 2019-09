《路透社》上周曾獨家報道,內文指出,香港特首林鄭月娥曾在 8 月初向北京提交報告,強調撤回逃犯條例有助於化解目前的反送中危機,但提議遭北京拒絕,並要求林鄭不能接受五大訴求的任何訴求,當時這篇報導被中國大陸官媒《環球時報》怒批是「假新聞」。《路透社》在 2 日再度爆料,稱取得林鄭月娥上周與商界人士會面時的閉門錄音,林鄭月娥一度哽咽地說,「如果我有得選擇,第一時間會辭職,以及深表歉意。」( If I have a choice,the first thing is to quit, having made a deep apology )

《路透社》報導稱,林鄭月娥上周與商界人士進行約一個半小時的閉門會談,《路透社》取得其中 24 分鐘的錄音檔。從錄音檔中可聽到,林鄭以英文闡述想法,她表示:「作為行政長官,這件事對香港造成的破壞無法原諒。」對於外界盛傳,北京要求她在十一國慶前解決反送中危機,林鄭也予以否認,強調北京完全沒有打算出動解放軍鎮壓,「他們知道代價太大。」

林鄭月娥在談話中坦承,當危機升級到國家層面,像是國家主權和安全問題,「作為行政長官的操作空間,就會變得非常有限」。林鄭表示,面對當前局勢,她無法減輕員警壓力,也無法平息示威者的憤怒,這些情況都讓她感到沮喪,她強調,自己無力提供政治方法解決。

林鄭月娥也談到反送中抗爭延燒至今,已對她的生活造成影響,林鄭表示,自己現在很難外出( extremely difficult ),無論是逛街、去商場、上髮廊理髮,都沒有這樣的自由,「可想而知,會有一大群身穿黑衣、戴黑口罩的年輕人在等著我。」