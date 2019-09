一名來自澳大利亞的男子到英國曼徹斯特出差時,喝了一杯英鎊 55,000 元(約台幣 211 萬元)的啤酒,他驚呼根本是「史上最昂貴啤酒」。

根據《 Metro 》報導,澳大利亞記者彼得·拉洛( Peter Lalor )前往英國出差時,入住知名飯店,並在飯店的酒吧喝了杯啤酒。然而他並沒有戴上老花眼鏡細看帳單,就讓服務員結帳,就算付帳時信用卡一度刷不過,他也沒有起疑。

終於刷卡成功後,彼得一看收據驚覺不對勁,一杯理應是 5.5 英鎊( 約台幣 211 元)的酒費用竟然變成 1 萬倍,刷卡扣帳金額多達英鎊 55,000 元(約台幣 211 萬元)。詢問店員後,店員竟然笑著坦承出錯,馬上處理,酒吧經理也立即出面致歉並承諾承辦退費手續。

彼得確認帳戶後,發現裡頭被扣 55,300 英鎊(約台幣 212 萬元),附加 1,380 英鎊(約台幣 53,000 元)的手續費。雖然 9 個工作天後被扣金額順利返還,不過這期間害彼得用錢非常困窘。他並把此次遭遇放上推特分享,希望這類莫名其妙的事情不會再度發生。(編輯:林奐妤)

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.

Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu

— Peter Lalor (@plalor) September 5, 2019