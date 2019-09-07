▲男子在飯店的酒吧喝杯啤酒，竟被收台幣 200 萬元！（示意圖／與本文無關，取自 Unsplash ）
▲男子在飯店的酒吧喝杯啤酒，竟被收台幣 200 萬元！（示意圖／與本文無關，取自 Unsplash ）

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一名來自澳大利亞的男子到英國曼徹斯特出差時，喝了一杯英鎊 55,000 元（約台幣 211 萬元）的啤酒，他驚呼根本是「史上最昂貴啤酒」。

根據《 Metro 》報導，澳大利亞記者彼得·拉洛（ Peter Lalor ）前往英國出差時，入住知名飯店，並在飯店的酒吧喝了杯啤酒。然而他並沒有戴上老花眼鏡細看帳單，就讓服務員結帳，就算付帳時信用卡一度刷不過，他也沒有起疑。

▲澳大利亞記者彼得·拉洛去英國出差時，喝杯啤酒竟被收 200 萬天價！（合成圖／翻攝自 Peter Lalor 臉書、推特）

終於刷卡成功後，彼得一看收據驚覺不對勁，一杯理應是 5.5 英鎊（ 約台幣 211 元）的酒費用竟然變成 1 萬倍，刷卡扣帳金額多達英鎊 55,000 元（約台幣 211 萬元）。詢問店員後，店員竟然笑著坦承出錯，馬上處理，酒吧經理也立即出面致歉並承諾承辦退費手續。

彼得確認帳戶後，發現裡頭被扣 55,300 英鎊（約台幣 212 萬元），附加 1,380 英鎊（約台幣 53,000 元）的手續費。雖然 9 個工作天後被扣金額順利返還，不過這期間害彼得用錢非常困窘。他並把此次遭遇放上推特分享，希望這類莫名其妙的事情不會再度發生。（編輯：林奐妤）

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