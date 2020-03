密爾瓦基公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo和金州勇士超級射手Stephen Curry互相欣賞,早已經不是新聞,除了兩人在明星賽多次合作外,近期Antetokounmpo更在直播上表白,直言:「我喜歡柯瑞(I like Steph)!」,引人遐想。

Antetokounmpo去年奪下年度MVP,今年則可能再次完成個人獎項的衛冕,目前公鹿戰績高居全聯盟第一,也是奪冠大熱門。不過關於Antetokounmpo可能在2021年選擇投入自由市場的傳聞仍然甚囂塵上,而最多被提及的組合,當然就是前往金州和Curry聯手。

在2018和2019兩年的全明星賽上,Antetokounmpo和Curry互相選擇彼此成為自己球隊的「選秀狀元」,兩人也在明星賽期間完成多次配合,因此有人認為當前者在公鹿無法順利登頂時,他很有可能前往舊金山和Curry聯手。

近期由於新冠肺炎疫情,NBA官方已經宣布停賽,球員們也正在居家隔離。閒來無事,不少球星也開直播和球迷同樂。Antetokounmpo昨天就在個人Instagram的直播上,被問到關於「最喜歡的球員」的問題,他先點名了魔術強森,之後就說出了Curry的名字,也在網路上引發熱議。

雖然這種無心快語,看起來只是球迷茶餘飯後的話題。不過不可否認,勇士的陣型確實很適合Antetokounmpo發揮,而在這一名超級球星和公鹿完成續約之前,類似的討論肯定還會繼續下去。

Giannis was asked to name his favorite NBA players and named Steph, TWICE pic.twitter.com/g4v3prAnv8

— Chris Montano (@gswchris) March 27, 2020