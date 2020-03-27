密爾瓦基公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo和金州勇士超級射手Stephen Curry互相欣賞，早已經不是新聞，除了兩人在明星賽多次合作外，近期Antetokounmpo更在直播上表白，直言：「我喜歡柯瑞(I like Steph)！」，引人遐想。

Antetokounmpo去年奪下年度MVP，今年則可能再次完成個人獎項的衛冕，目前公鹿戰績高居全聯盟第一，也是奪冠大熱門。不過關於Antetokounmpo可能在2021年選擇投入自由市場的傳聞仍然甚囂塵上，而最多被提及的組合，當然就是前往金州和Curry聯手。

在2018和2019兩年的全明星賽上，Antetokounmpo和Curry互相選擇彼此成為自己球隊的「選秀狀元」，兩人也在明星賽期間完成多次配合，因此有人認為當前者在公鹿無法順利登頂時，他很有可能前往舊金山和Curry聯手。

近期由於新冠肺炎疫情，NBA官方已經宣布停賽，球員們也正在居家隔離。閒來無事，不少球星也開直播和球迷同樂。Antetokounmpo昨天就在個人Instagram的直播上，被問到關於「最喜歡的球員」的問題，他先點名了魔術強森，之後就說出了Curry的名字，也在網路上引發熱議。

雖然這種無心快語，看起來只是球迷茶餘飯後的話題。不過不可否認，勇士的陣型確實很適合Antetokounmpo發揮，而在這一名超級球星和公鹿完成續約之前，類似的討論肯定還會繼續下去。

Giannis was asked to name his favorite NBA players and named Steph, TWICE pic.twitter.com/g4v3prAnv8 — Chris Montano (@gswchris) March 27, 2020



