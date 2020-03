「危險系繆思女神」杜娃黎波(Dua Lipa)睽違三年推出新專輯《Future Nostalgia》,她為了第二張專輯籌備許久,每首歌都親力親為,只是沒想到在專輯發行前遭到有心人士刻意洩漏音源,杜娃也為此淚灑直播,決定將專輯發行日提前。

杜娃黎波為第二張專輯《Future Nostalgia》籌備兩年多,每一首歌都親自參與製作,專輯原定要在4月發行,不料,杜娃日前突開直播向粉絲泣訴,新歌遭惡意提早洩漏,因此不得不將原本安排好的行程全部打掉重來,將專輯調整至3月27日發行。

杜娃黎波收錄在新專輯中的主打歌〈Break My Heart〉於25日公開,該曲的歌詞「 I should have stayed at home(我應該待在家)」意外與當前疫情狀況不謀而合。而她在音樂和表演上屢次突破,此次新專輯的宣傳照也維持一貫前衛,直接套上透明蕾絲bra上陣,胸前兩點隱約可見,大膽的風格成為新一代女孩們的指標。

