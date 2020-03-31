2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）（簡稱新冠肺炎），目前美國成為全球確診人數最多的國家，多州面臨龐大的醫療體系崩潰壓力，紛紛向聯邦政府請求支援。面對全美感染人數突破 18 萬大關、死亡人數逼近 4 千人，總統川普似乎也一改先前的樂觀態度，坦言未來 2 週對美國人民來說將會非常艱難，希望大家做好心理準備。

綜合外媒報導，川普當地時間 31 日在白宮的新聞簡報會上說，美國人民須對擺在前面的艱難時日做好準備，因為未來 2 週將是高峰期，希望在專家和政府努力針對疫情做出研究與預測後，「終能在隧道盡頭看見亮光出現，但接下來 2 週將會非常非常的痛苦，當你在夜晚看到有這麼多人因為這隱形的敵人(新冠病毒)而死去，真的很難以置信」。

川普並強調，美國的實力會被考驗、忍耐力也會受到試煉，但它將會以愛和勇氣來應對這場危機，也將見證美國人的團結。

包含美國首席公衛官員柏克思（ Deborah Birx ）、美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（ Anthony S. Fauci ）在內的專家先前已預測，不排除在秋天迎來第 2 波新冠病毒疫情爆發的可能性；柏克思更聲稱，即使實施最嚴格的封鎖限制，恐仍有多達 20 萬的美國人死於新冠肺炎。

也許是終於意識到疫情的嚴重性，川普的態度彷彿不再那麼樂觀，只把新冠肺炎當作普通感冒； 31 日他也在推特上呼籲，要再推出 2 兆美元的基礎設施法案，也是繼上週簽署史上最大規模的紓困法案後，再一波預備提振美國經濟的措施。

With interest rates for the United States being at ZERO, this is the time to do our decades long awaited Infrastructure Bill. It should be VERY BIG & BOLD, Two Trillion Dollars, and be focused solely on jobs and rebuilding the once great infrastructure of our Country! Phase 4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2020

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。