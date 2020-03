2019 新型冠狀病毒( COVID-19 )(簡稱新冠肺炎),目前美國成為全球確診人數最多的國家,多州面臨龐大的醫療體系崩潰壓力,紛紛向聯邦政府請求支援。面對全美感染人數突破 18 萬大關、死亡人數逼近 4 千人,總統川普似乎也一改先前的樂觀態度,坦言未來 2 週對美國人民來說將會非常艱難,希望大家做好心理準備。

綜合外媒報導,川普當地時間 31 日在白宮的新聞簡報會上說,美國人民須對擺在前面的艱難時日做好準備,因為未來 2 週將是高峰期,希望在專家和政府努力針對疫情做出研究與預測後,「終能在隧道盡頭看見亮光出現,但接下來 2 週將會非常非常的痛苦,當你在夜晚看到有這麼多人因為這隱形的敵人(新冠病毒)而死去,真的很難以置信」。

川普並強調,美國的實力會被考驗、忍耐力也會受到試煉,但它將會以愛和勇氣來應對這場危機,也將見證美國人的團結。

包含美國首席公衛官員柏克思( Deborah Birx )、美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇( Anthony S. Fauci )在內的專家先前已預測,不排除在秋天迎來第 2 波新冠病毒疫情爆發的可能性;柏克思更聲稱,即使實施最嚴格的封鎖限制,恐仍有多達 20 萬的美國人死於新冠肺炎。

也許是終於意識到疫情的嚴重性,川普的態度彷彿不再那麼樂觀,只把新冠肺炎當作普通感冒; 31 日他也在推特上呼籲,要再推出 2 兆美元的基礎設施法案,也是繼上週簽署史上最大規模的紓困法案後,再一波預備提振美國經濟的措施。

With interest rates for the United States being at ZERO, this is the time to do our decades long awaited Infrastructure Bill. It should be VERY BIG & BOLD, Two Trillion Dollars, and be focused solely on jobs and rebuilding the once great infrastructure of our Country! Phase 4

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2020