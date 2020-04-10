世界衛生組織( WHO ）秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ） 8 日於記者會上，公開指控台灣對他進行人身攻擊長達 3 個月，引發我方不滿，不只外交部、總統府嚴正駁斥，台灣網友更在推特上以美食、美景照等方式「幽默反擊」譚德塞，還標示「這攻擊來自台灣」，引發知名外媒《華盛頓郵報》（ The Washington Post ）關注，並予以報導。

《華盛頓郵報》於當地時間 10 日刊載報導，標題名稱就叫做「台灣的推特使用者回擊 WHO 領導人-以餃子和珍珠奶茶的照片」( Taiwanese Twitter users troll the WHO chief — with photos of dumplings and bubble tea ）。內容提到，面對被譚德塞指控種族歧視，台灣人選擇用「典型台灣方式」來回應，即在推特上大量分享台灣美食和美景的照片。

報導並列舉台灣幾項知名美食，像是牛肉麵、珍珠奶茶、芒果剉冰及炸雞排等，都出現在台灣網友的推特分享文；而台灣的外交部長吳釗燮近日在推特上分享照片，顯示台灣捐贈的口罩已抵達目的地時，也特別標註「這攻擊來自台灣」。

#ThisAttackComeFromTaiwan

#ThisAttackComesFromTaiwan Beef noodle soup

Bubble tea (Pearl milk tea)

Shaved ice with mango

Fried chicken cutlet pic.twitter.com/6zp9uK8Lfr — Fu🦑 (@mimi31131) April 9, 2020

該篇報導還指出，雖然因為中國的反對，台灣被排除在 WHO 等國際組織之外，但透過嚴格的隔離措施及不間斷篩檢工作，與對岸往來密切的台灣，新冠肺炎感染率反而是全球數一數二低的地方，在這次疫情中一躍成為外界研究對象。