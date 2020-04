世界衛生組織( WHO )秘書長譚德塞( Tedros Adhanom Ghebreyesus ) 8 日於記者會上,公開指控台灣對他進行人身攻擊長達 3 個月,引發我方不滿,不只外交部、總統府嚴正駁斥,台灣網友更在推特上以美食、美景照等方式「幽默反擊」譚德塞,還標示「這攻擊來自台灣」,引發知名外媒《華盛頓郵報》( The Washington Post )關注,並予以報導。

《華盛頓郵報》於當地時間 10 日刊載報導,標題名稱就叫做「台灣的推特使用者回擊 WHO 領導人-以餃子和珍珠奶茶的照片」( Taiwanese Twitter users troll the WHO chief — with photos of dumplings and bubble tea )。內容提到,面對被譚德塞指控種族歧視,台灣人選擇用「典型台灣方式」來回應,即在推特上大量分享台灣美食和美景的照片。

報導並列舉台灣幾項知名美食,像是牛肉麵、珍珠奶茶、芒果剉冰及炸雞排等,都出現在台灣網友的推特分享文;而台灣的外交部長吳釗燮近日在推特上分享照片,顯示台灣捐贈的口罩已抵達目的地時,也特別標註「這攻擊來自台灣」。

#ThisAttackComeFromTaiwan

#ThisAttackComesFromTaiwan Beef noodle soup

Bubble tea (Pearl milk tea)

Shaved ice with mango

Fried chicken cutlet pic.twitter.com/6zp9uK8Lfr — Fu🦑 (@mimi31131) April 9, 2020

該篇報導還指出,雖然因為中國的反對,台灣被排除在 WHO 等國際組織之外,但透過嚴格的隔離措施及不間斷篩檢工作,與對岸往來密切的台灣,新冠肺炎感染率反而是全球數一數二低的地方,在這次疫情中一躍成為外界研究對象。