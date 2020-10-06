▲ KIA 銷量連三月飆新高，9 月年增 34%

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KIA Picanto 已連續以 7 月 195 台、8 月 125 台穩坐同級距銷售第一，9 月份更再度以 132 台的售佳績，在民俗月中逆勢成長，並蟬連 7-9 月同級進口小車冠軍寶座(註1)。KIA Stonic 全車系標配 DRIVEWiSE 智慧安全輔助系統及搭載 6 具 SRS 輔助氣囊，7-9 月也接連創下亮眼銷售佳績。累計 7-9 月銷售 173 台的成績，較去年同期成長達 17%。

此外，KIA Carens 在 9 月民俗月淡季同樣以較去年同期成長達 50%，寫下 54 台的銷售成績。KIA Carens 第三季 7-9 月銷售同樣倍受市場肯定，以合計 206 台的銷售成績，年成長率高達57%。KIA Carens 在台持續穩定銷售成長中，以搭載 1.7 升 CRDi 柴油引擎，可輸出 37.4 kg-m 最大扭力，並擁有 17.4km/L、取得能源局 1 級油耗認證的節能表現，讓 KIA Carens 同時擁有充沛動力、節稅、與省油節能的實用經濟優勢。

註1：以 2020 年 7-9 月監理所領牌數字為準，並排除豪華進口品牌；同級距進口小車級距，限定為車長 4,100mm 內、5 門掀背車型、純汽油動力；同級距車款限定為以下車款：Suzuki Ignis, Suzuki Swift, Suzuki Baleno, Mazda 2, Skoda Fabia, VW Polo。