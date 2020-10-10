「2020台灣滷肉飯節」頒獎　十大特色滷肉飯讓人驚艷

「2020台灣滷肉飯節」頒獎典禮移師台中舉行，除評選156家優質滷肉飯店家，也推荐「十全十美」十大特色滷肉飯，包括家香味食堂以咖啡入味研發的拿鐵滷肉飯，還有業者不惜成本採用日本和牛做食材，大膽創新顛覆傳統，讓人驚艷。

商業司長李鎂致詞表示，傳統美食也可以有創新吃法與作法，展現餐飲多元活力，期待大家一步一腳印，把台灣餐飲做得更好。

經濟部商業司拼經濟，三天連假在台中市民廣場接續舉辦「台灣手搖茶飲嘉年華」，及「2020台灣滷肉飯節」，集結全台手搖茶飲、滷肉飯及美味茶食等60家業者大車拼，吸引如潮人流湧入，大家逛街吃國飯、喝國飲，歡度國慶佳節。

▲「2020台灣滷肉飯節」頒獎 ，包括寬心園、寧波小館等156家業者獲獎。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.10)

李鎂說，為了打造最能代表台灣的美食，四年前推動「滷肉飯節」以來，成功塑造「滷肉飯─國飯」品牌形象，將滷肉飯推上國飯位置；今年邁入第四年的滷肉飯節，全台共選出156家優質業者，並由評審團推廌「十全十美」十大特色滷肉飯，今天公開頒獎表揚。

獲選「十全十美」十大特色滷肉飯的，包括拿鐵滷肉飯、波霸滷肉飯、夭瘦滷肉飯、黃金比例滷肉、QQ彈牙滷肉飯，關山米滷肉飯、素椒香肉燥飯、松阪豬滷肉飯、和牛滷肉飯、和牛漢堡佐和牛滷肉飯等，創意十足，不僅食材大膽創新，顛覆想像，道道充滿驚艷，更顧及到素食者，開拓「滷肉飯」美食版圖，行銷給海內外旅客。

▲「2020台灣滷肉飯節」今移師台中舉辦，十大特色滷肉飯業者應邀現場限量試吃，吸引民眾聞香上門。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.10)

現場特別邀請金峰魯肉飯、廣澤擔仔麵、老五鹹粥、家香味食堂、響燒肉冷藏牛肉燒烤專門店、桃源號、玖牛餓虎-和牛滷肉飯專賣店、玉堂春魯肉飯、魯香香黃金樂排專賣店、所長茶葉蛋、鬍鬚張魯肉飯等人氣名店，擺攤推出限量試吃展售活動，鬍鬚張也應邀製做200人份滷肉飯，巨大飯量讓人大開眼界，提供現場民眾共享。