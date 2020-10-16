沒辯論砲火仍猛烈！拜登嗆川普防疫差　應有人在中國了解

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沒辯論砲火仍猛烈！拜登嗆川普防疫差　應有人在中國了解

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-16 15:11:28｜update2020-10-16 15:35:43

▲美國總統民主黨候選人拜登在參加《美國廣播公司》舉辦的專訪暨民眾答問會時，再度砲轟川普防疫不力。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統民主黨候選人拜登在參加《美國廣播公司》舉辦的專訪暨民眾答問會時，再度砲轟川普防疫不力。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統候選人第 2 次辯論會，由於川普確診新冠肺炎並拒絕線上進行而取消，改成川普和拜登分別上電視台回應選民問題的答問會，不過即使見不著面，雙方砲火依舊猛烈，拜登（ Joe Biden ）猛批川普抗疫不力，並說應該在疫情初始就派員在中國獲取病毒資訊。
拜登當地時間週四晚上在費城國家憲法中心（National Constitution Center），參加《美國廣播公司》（ American Broadcasting Company，簡稱 ABC ）舉辦的專訪暨民眾答問會，在被問到疫情應對時，拜登回答稱，早在 2 月初他就認為美國應該把人留在中國，以獲取有關病毒的最新資訊，因為當時政府對病毒的危險性並不了解，然而川普卻沒有這麼做。
拜登也批評川普並未及時告知民眾病毒的可怕，反而以不希望國民恐慌為由來淡化疫情，不停說著一些非事實的言論，但其實真正恐慌的人是他才對；身為總統卻沒拿起責任帶領民眾好好抗疫，反而把焦點集中在金融市場、股市漲跌，對疫情的處理明顯不當，結果就是錯失良機。

拜登也表示若他當選，將會遵循歐巴馬時期制定的防疫計畫，講究科學根據，並派員到中國獲取最新的病毒知識，在疫情初期時就制定更多「國家級」的防疫標準；拜登還批評川普缺乏明確的疫苗分配藍圖。

不過主持人也對拜登的說法提出質疑，指出並沒有紀錄顯示他在疫情剛開始時(年初)就呼籲保持社交距離、警告疫情的嚴重性，該電視台的事實查核組也認為，拜登對大流行之初做法的評論，缺乏背景脈絡，例如拜登所指的其實是美國疾病控制與預防中心 ( Centers for Disease Control and Prevention )派駐在中國的人力，以監控病毒的傳播，路透社 (Reuters) 今年稍早曾報導，自川普 2017 年初上任以來，就已陸續將該中心在中國的工作人員裁減了 2/3 以上，從約 47 人減到剩 14 人，但其中大部分裁減動作是發生在病毒開始流行前的 2 年，認為拜登週四晚上在市政廳的答問沒有提供完整的背景信息，容易讓人產生混淆或摸不著頭緒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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