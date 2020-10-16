沒辯論砲火仍猛烈！拜登嗆川普防疫差　應有人在中國了解

答問會

事實查核組

拜登所指的其實是美國疾病控制與預防中心 ( Centers for Disease Control and Prevention )派駐在中國的人力，以監控病毒的傳播，路透社 (Reuters) 今年稍早曾

報導

，自川普 2017 年初上任以來，就已陸續將該中心在中國的工作人員裁減了 2/3 以上，從

其中大部分裁減動作是發生在病毒開始流行前的 2 年，認為拜登

混淆或摸不著頭緒。