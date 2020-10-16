沒辯論砲火仍猛烈！拜登嗆川普防疫差　應有人在中國了解

拜登也批評川普並未及時告知民眾病毒的可怕，反而以不希望國民恐慌為由來淡化疫情，不停說著一些非事實的言論，但其實真正恐慌的人是他才對；身為總統卻沒拿起責任帶領民眾好好抗疫，反而把焦點集中在金融市場、股市漲跌，對疫情的處理明顯不當，結果就是錯失良機。
拜登也表示若他當選，將會遵循歐巴馬時期制定的防疫計畫，講究科學根據，並派員到中國獲取最新的病毒知識，在疫情初期時就制定更多「國家級」的防疫標準；拜登還批評川普缺乏明確的疫苗分配藍圖。
不過主持人也對拜登的說法提出質疑，指出並沒有紀錄顯示他在疫情剛開始時(年初)就呼籲保持社交距離、警告疫情的嚴重性，該電視台的事實查核組也認為，拜登對大流行之初做法的評論，缺乏背景脈絡，例如拜登所指的其實是美國疾病控制與預防中心 ( Centers for Disease Control and Prevention )派駐在中國的人力，以監控病毒的傳播，路透社 (Reuters) 今年稍早曾報導，自川普 2017 年初上任以來，就已陸續將該中心在中國的工作人員裁減了 2/3 以上，從約 47 人減到剩 14 人，但其中大部分裁減動作是發生在病毒開始流行前的 2 年，認為拜登週四晚上在市政廳的答問沒有提供完整的背景信息，容易讓人產生混淆或摸不著頭緒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。