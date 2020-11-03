三地門、霧臺超速改裝噪音車 舉發1千多件罰單
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-11-03 16:01:18
屏東縣里港警分局確保行車安全及三地門鄉、霧臺鄉部落居民生活品質，在通往霧臺鄉臺24線路段，以不定時定點方式，配合監理站，加強取締超速、改裝車等違規案件，其中超速部分已達1千3百多件，每件至少被開罰1700元；改裝車體部分30件，每件至少被開罰2,400元，警方呼籲用路人依照規定行駛。
臺24線通往霧臺鄉沿線，景色秀麗，又有連絡三地門鄉與霧臺鄉的谷川大橋，橫跨荖濃溪支流隘寮溪，也是通往阿禮瀑布、谷川部落、巴冷公主部落遺址、小鬼湖等觀光景點的必經道路。橋墩高達99公尺，超越68.1公尺高的國道6號國姓交流道高架橋，而成為目前台灣橋墩高度最高的橋樑，吸引許多重機與改裝車駕駛前往狂飆，卻也衍生超速、噪音影響當地部落生活安全及生活品質，轄區的里港警方因此配合監理、環保單位不定時執行取締勤務。
里港分局組長林中安表示，臺24線進出霧臺各部落路段，均設置速限30公里的警示標誌，希望用路人遵守速限；違規改裝車體易造成車輛結構改變，影響行車安全，可依「道路交通管理處罰條例」第18條處新臺幣2400元以上罰鍰。
里港分局分局長楊龍祥在此呼籲各用路人，109年霧臺所在臺24線路段不定時定點測速拍照取締，舉發1千3百多件，每件至少開罰1,700元。為了行車安全及部落居民生活品質，警方日前配合監理站，在三德檢查所賡續執行聯合稽查勤務，加強攔查取締改裝車體違規，確保民眾行的安全，取締排煙管等改裝違規12件，在此籲請汽機車駕駛人遵守交通規則，以免被開單處罰。