小錢放大術／零股教戰！不用五百元　小資族成台積電股東

我是廣告 請繼續往下閱讀
但剛出社會、薪水不夠的小資族，難道就與這些高股價、權值股無緣嗎？誰說股票一次得要買1張？就像小孟一樣，其實，已有不少聰明小資族就透過「零股」，用小錢就成為這些大企業的股東，尤其現在除了盤後交易，又多了「盤中零股交易」，開盤後早上9時10分便進行第一次撮合，之後每3分鐘以集合競價撮合成交，且每盤撮合後，揭露成交價、成交量、最佳5檔買賣申報價、量等資訊，有助活絡零股交易市場。
富邦證券就指出，相較原本盤後零股制度僅在下午2點25分至2點30分，約每30秒揭露試算的最佳1檔買賣價格，盤中零股交易不管在效率性、交易速度及透明度都有大幅進步，並且因每3分鐘撮合，價格波動可望與整股貼近，有別於先前零股交易只能在盤後進行的限制，不但能解決以往零股買賣難以成交的困境，也降低了投資門檻，適合小資族、社會新鮮人進場投資。
投信業者說，台股熱門標的中不乏高價股，不少龍頭企業股價都上看3位數，想買1張至少得準備10萬元，隨著零股盤中交易熱絡，小資族只要100元就可以購入1股，平時省下一杯咖啡、一包香菸，就可透過零股的方式當龍頭企業股東。而根據統計，盤後零股交易2020年10月26日上路至11月3日，不論是從成交股數、成交筆數及成交金額，台積電都高居盤中零股交易人氣王寶座。
元大證券也表示，零股交易一般來說以高價股、權值股及高配股較受青睞。根據富邦證券統計，過去1年前10大熱門零股交易股票包括台積電、大立光、鴻海、聯發科、昇佳電子、國巨、普生、玉晶光、元大台灣50、穎崴等。
其實，自10月26日盤中零股交易上線以來，若以成交股數來看，累計至11月3日為止，盤中零股交易前10大熱門投資標的依序為台積電、元大高股息、玉山金、敦泰、元大台灣50、第一金、鴻海、聯電、合庫金及茂迪。
如果就累計成交金額來看，10大熱門標的則分別為台積電、大立光、聯發科、元大台灣50、合一、元大高股息、敦泰、鴻海、國巨及玉山金。若以成交筆數觀察，累計成交筆數最多的仍是台積電，再來依序為玉山金、元大台灣50、大立光、元大高股息、兆豐金、欣興、聯發科、台灣大、鴻海。
不過，證券業者也提醒，零股交易以限價委託方式，後續須留意零股與現股差別，避免下單一股變成1張，券商在下單後會出現確認訊息，因此投資人應確實再次確認後再送出，避免下錯單。另外，也要留意交易手續費最低門檻，目前仍有多家券商存在20元的最低門檻，若交易金額過低將導致手續費成本過高問題，在交易前應先行了解，而且買的時候有手續費，賣的時候除了手續費，還有交易稅。
投信業者說明，券商收取的交易手續費成交金額的0.1425%（不同券商提供不同優惠），買進與賣出各收取一次，以交易金額1萬元、手續費0.1425%試算，手續費為14.25元，但因不少券商設有手續費最低20元限制，因此當手續費低於20元時仍收取20元，此時手續費相當於0.2%，倘若小資族購買零股金額較小且頻繁時，反而拉高手續費的費率。
財經作家游庭皓就提到，很多小資族總會覺得金融股1股只要30至50元，以為每天省下一杯飲料錢，就可以進行投資，但如果每天只買1股，手續費要20元，相較起來也不是特別划算。因此，進行零股交易還是要考量整體金額及手續費，以零股交易新制來看，多數券商還是有20元手續費最低門檻 ，如果從20元門檻來進行0.1425%手續費回推，零股交易最少必須1萬4000元以上，整體投資效率才會提高。
因此，從成本的均攤來看，他建議像金融股這些股價相較比較低的，其實一次買一張約3至5萬元，小資族還算有能力負擔，像是大立光、台積電、聯發科等動不動一張股票要價4、50萬元，甚至上百萬元，反倒建議用零股方式買就非常好。
當然，想當台積電等權值股的股東，最直接的方式就是買入該公司股票，不論是整張買或者零股買都是常見的方式，但若受限於資金不足，永豐金證券提到，比較間接的做法就是購買具有權值類股的ETF（指數股票型基金），當然這時候投資人就不是股東的身分，而是藉由ETF投資一籃子股票，間接獲取一籃子公司的營運成果，因此在購買ETF時，查詢該檔ETF持有標的比重是一大重點。
由於偏好ETF的投資人，通常屬於被動投資，一次持有市場上一籃子股票標的，得到跟市場相近的投資成長，不刻意追逐強勢股或短線題材，原則上比較適合沒時間關注個股的投資人。
不過，像市場較受歡迎的ETF，如元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）等，隨著其成分股企業發展、股價成長，ETF價格也跟著水漲船高，有的1張也要10萬元以上，對於口袋不深的小資族也是有壓力，這時也可透過零股方式投資，ETF也是1張1000股，當然，也可購買200、300股方式累計資產。
游庭皓則分析，ETF主要分2大類包括景氣型ETF及高股息ETF，前者跟大盤連動性非常高，因此相較起來股息報酬不比高股息ETF高，因此適合價差上的套利，在相較低基期時買入，高基期時賣出；後者高股息ETF，主打高配息，也就代表著並沒有在追逐資本利得，而是穩定配息及穩定的現金流，因此這種股票ETF就非常適合持續的定期定額，只要有錢就持續購買，長期而言成本就會均攤，而且每年都可拿到豐沛的配息。
不過，他也提醒，有些ETF不屬於長期投次範疇譬如期貨型、反向型ETF，這些大部分都是鎖定期貨產品，而期貨產品本身就具高額轉倉費用，若每日進行轉倉調整持有部位，就要付擔高額的轉倉費用，也會吃掉這檔ETF的淨值。同時，還注意不管任何ETF都會有折溢價的問題，若溢價過高，也就代表投資效率非常差。
雖然零股交易可以買股票及ETF，但還是有些眉角要注意。永豐金證券就提供小資族盤中零股交易4大攻略，包括以當下價格委託、避開急漲急跌時段、分散分筆拉回買進、選擇獲利與高殖利率股布局。觀察零股交易市況，整股與零股之間存有價格差距問題，普遍來說零股價格較高，例如10月26日台積電曾經出現2.5至3元的價差，以價格跳動最小單位0.5換算就是6個ticks，因此小資族開心下單之餘，還是要細心注意價格偏離變化，在流動性充足的情況下，以當下價格委託，想要立即成交建議追加1-2個ticks就好。
此外、9點10分才有第1筆零股撮合成交，比整股交易晚了10分鐘，如果這段時間整股價格急漲急跌，投資人不必過於驚慌，因為每隔3分鐘集合競價一次。此外，永豐金證券也並建議等待行情穩定一點再進場委託交易，尤其近期受美國股市下挫的影響，台北股市也無力，跌破月線又失守季線，並可以分日期分筆數買進零股，不但降低心理壓力，也能分攤投資成本，操作更加靈活。
至於觀望的投資人，對於標的挑選較為重視，永豐金證券建議投資人從公司營運前景及股息殖利率做觀察，企業獲利成長、殖利率高又帶有填息走勢是2大重點，以台北股市具代表性的ETF為例，長期來看配息穩定以及填息機率高，是定期定股的選擇，而成份權值成分股普遍是存續已久的老字號企業或者產業龍頭公司，投資人也可以單獨挑選心儀的股票。