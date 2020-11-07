蘆洲神將文化祭熱鬧登場 副市長煮切仔麵吸睛
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-07 12:49:02
蘆洲在地盛事「2020新北市蘆洲神將文化祭」今（7）日在新北市鷺江國小舉行，由18尊神將帶領遶境隊伍自蘆洲區公所出發，進行祈福踩街嘉年華，熱鬧揭開活動序幕﹔新北副市長吳明機也穿上廚師服，現場烹煮蘆洲最有名的切仔麵，吸引不少民眾圍觀。
新北副市長吳明機表示，2020新北市蘆洲神將文化祭以「蘆來神將神采飛揚」為題，今年度特別首創神將舞蹈及主題曲-「神踩飛舞」，結合神將的舞步及時下年輕人喜歡的音樂元素，創造出屬於蘆洲在地的「潮文化」，讓全民一起來蘆洲尬舞、呷麵、看神將 !今年的神將文化祭活動精彩豐富，吸引百人共舞、千人踩街遶境之外，活動現場有一座由蘆洲紫禁城博物館的王兩傳館長特別製作高304公分的鍾馗大型臉譜為百姓祈福。現場也安排神將臉譜DIY，藉由手作體驗感受創作神將之美，現場的民眾配戴上自己的獨創神將臉譜後在活動現場繞行，讓這場活動充滿趣味性。
活動現場有多種神將特色體驗攤位，包含神將體驗區、神將特色闖關活動兌換神將客製化頭巾與祈福平安餅乾等活動，帶領民眾親身參與活動，認識神將的歷史典故與習俗，讓許多民眾體驗當地特殊文戶。這項活動最受歡迎的，就是由在地知名商家提供的3,000份在地特色小吃切仔麵，店家現場製作最道地的切仔麵，讓民眾大飽口福。提到知名蘆洲切仔麵，湯頭為一大特色，多採用大骨、三層肉，經長時間燉煮，散發獨特風味，流傳蘆洲在地百年。