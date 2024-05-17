美女CEO夏筠婷疑遭AI換臉！影片網路上瘋傳 她硬起來蒐證全喊告
保養品牌「HBD」創辦人夏筠婷號稱擁有上億身家，拍攝的影片總離不開名牌，也常在社群上展露好身材。近日網路上出現性愛影片外流，主角疑似是夏筠婷，對此，她昨（16）日表示已請律師團蒐證並提告，並提醒大家「只要散佈給他人即涉及刑事責任，請勿以身試法」。
記者薛羽彤／綜合報導
疑似夏筠婷的性愛影片在網路上瘋傳，今日清晨她在IG上發出律師聲明書表示，影片涉及性隱私內容，不論是製作、散布等都以觸法，且這支影片已對夏筠婷的事業造成傷害，「夏筠婷女士對於惡意散布上開影片之行為深惡痛絕，且為免類似事件再次發生造成他人傷害，故對於本次事件決不寬貸。」目前她的律師團隊已對散布影片的社群帳號蒐證，準備提告。
夏筠婷在IG的限時動態PO出許多網友截圖散布的內容，回傳給她當作證據，她痛訴：「最難過的是，看到很多女生一樣受害卻無力處理，目前努力撐住，你很有可能會害死一個女生，成為最大的加害者。」
此事在論壇Dcard上議論紛紛，網友紛紛針對影片表達自己的看法，「本人AI工程師，我敢保證影片絕對不是合成」、「看完了律師聲明，通篇不提AI換臉只提涉及性隱私，我想她對於影片的真偽應該表示的很清楚了」、「她如果承認，她的公司就要倒了」、「保證不是合成的，連項鍊都一模一樣。」
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