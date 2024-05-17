周杰倫大陸開唱「台上淚崩」！被歌迷一番話逼哭：以後不准講了
天王周杰倫（周董）近日在大陸福州舉辦4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，昨（16）日首場開唱，聽到歌迷真情告白，讓他罕見淚灑舞台。事後周杰倫也發文強調自己平常是不隨便哭的，「不知道是不是當了爸之後的關係」，笑說：「以後點歌不准講感性的好嗎！」
記者薛羽彤／綜合報導
周杰倫昨日在福州舉辦第一場演唱會，隨機點了一位台下男歌迷介紹手中的海報，對方表示2012年曾到西門町參加周董簽唱會；2015年周杰倫在英國舉辦婚禮時，他是當時在外守候留學生之一。男歌迷繼續訴說對周杰倫的崇拜，「在我心中杰倫哥就像恆星、像太陽一樣，永遠在這裡，我們就努力變成星星，聽著你的歌，發著光。」一番話感動周杰倫，並落下的男兒淚，頻頻用衣袖拭淚，沒多久又恢復酷酷的本性，帶來歌迷點的歌曲〈楓〉。
周杰倫出道24年，罕見在外落下男兒淚，震驚許多歌迷，立刻登上微博熱搜。周杰倫事後也在IG發文表示，「哥平常是不隨便流淚的，不知道是不是當了爸之後的關係。不過還是謝謝那位點歌的朋友，當年在我結婚古堡外等候的那群留學生，今天竟然被我點到！哥會繼續努力當歌迷朋友的太陽的！」最後強調：「以後點歌不准講感性的好嗎！」
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