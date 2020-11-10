廣編／百威金尊x金馬獎　攜手推出「金馬57」限量禮盒

不管是一群人窩在家看電影，或是一個人躺在沙發追Netflix影集，懂享受的人一定少不了配上啤酒！今年第57屆金馬獎指定啤酒「百威金尊」，主打單一品種麥芽特色，首度攜手金馬57推出限量聯名禮盒，以質感黑色外盒押上燙金聯名logo，禮盒中特別訂製的高級玻璃香檳杯，及波浪紋包裹設計的白土陶瓷吸水杯墊，除了品飲百威金尊的酒液醇順、享受微醺外，還要讓大家保持著美感和品味，簡簡單單營造優雅的生活情調。

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百威金尊身為啤酒市場上難得一見的單一品種麥芽啤酒，其甘醇清爽的口感，帶有淡淡的獨特麥香及玫瑰香，不但增添食物風采，清爽尾韻更凸顯料理精髓。金黃色酒液和香檳瓶似的外觀，讓百威金尊在眾多啤酒中顯得氣度不凡。

此次雙金聯手推出的「百威金尊x金馬聯名禮盒」只送不賣，消費者可在百威啤酒Facebook和Instagram留意抽獎活動訊息，百威粉絲們還可透過app集點方式直接兌換！聯名禮盒數量超級有限，想收藏的人手腳要快！





集點方式：只要購買百威啤酒330ml(罐) / 百威啤酒600ml(瓶) ，並下載【ABInbev集點app】，掃描拉環或瓶蓋內QR碼即可集點兌換及抽獎。聯名禮盒將在11月11日中午12:00整上架APP，全台限量150份，每人限換1份，抽獎則不限次數。



