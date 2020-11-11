冰封重生　腦損病人低溫療法獲新生

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嘉基醫療團隊指出，低溫治療的主要目的在保護腦部，減緩或停止腦部損傷，將病患的中樞體溫降低至32-34℃，並持續24小時，體溫每下降一度，腦部的氧氣代謝率就減少6～8％，降低大腦缺氧炎症反應、腦水腫及腦壓，同時下降全身代謝速率和氧氣消耗量。
嘉基心臟內科重症加護病房吳濬宇醫師表示，「心跳復甦後6小時」是黃金治療時間，年齡符合18到80歲的適用範圍，昏迷指數小於8分，無法遵循口頭指令，無禁忌症的病人，心跳停止經急救復甦後的黃金6小時內施行低溫療法；溫度控制及密切的醫療監控及照護，且每隔半小時就要分別進行不同項目的評估，並需密切抽血並依照病人狀況調整溫控及鎮靜用藥，以達到保護腦細胞的目的，24小時低溫後，以每小時上升0.25度的速度，直到體溫恢復到36℃為止。
吳濬宇醫師說，心跳停止時，經急救復甦後仍昏迷的病人,因缺氧腦病變使腦神經元壞死而產生急救後神經損傷，大多數腦部已存留有永久性傷害，2015年美國心臟協會發表、歐洲復甦委員會及國際復甦術聯合委員會發表證實低溫療法能提高存活率及甦醒機會，改善其神經學預後,故列入心跳停止經急救後復甦仍昏迷的標準治療指引。
吳濬宇醫師強調，低溫療法並非適合所有病人，如中樞體溫低於32℃、嚴重休克、嚴重凝血功能異常或大出血、無法終止的致命性心律不整、罹患失智症或心跳停止前已長期無意識、嚴重創傷、懷孕或疾病末期的病人，都不適用此治療方式。