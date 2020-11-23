小鬼 《地球上最無聊的下午》上線　經紀人親手執導MV

小鬼（黃鴻升）9月因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，讓許多藝人第一時間難以接受，至今小鬼已離世超過2個月，身旁的親友紛紛重拾心情、回歸生活，唱片公司將他生前來不及錄音的作品，集結成「Plan B專輯套組」，而今（23）日釋出新歌《地球上最無聊的下午》，小鬼的經紀人Dino也透露會拍攝這首歌的MV。

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小鬼生前跨足電影、戲劇、主持人等多種角色，在今年三金的頒獎典禮上，都能在追思影片中看見他的身影，他的經紀人在IG上貼出一張疑似小鬼手拿咖啡的照片，並標註：「地球上最無聊的下午、把不可能可能、PLANB、TAT、不完美但真實、小鬼黃鴻升」，短短幾個字就馬上吸引許多粉絲留言：「早錄好的溫暖歌聲」、「好厲害，真的把不可能變可能了」、「深夜裡重複聽著這首歌，深深感受他的聲音」、「謝謝你們的辛苦製作，讓鬼哥的作品更加完整」。

事實上，Dino日前就曾透露自己正在執導新歌MV，並在貼文中向小鬼真情喊話：「兩週前是我第一次導你MV，完全沒做過，但我卻一點猶豫都沒有，想腳本討論鏡位執行沒有疑惑跟懷疑，一直在你身邊你真的教我太多太多了，『其實你都會但你就是太依賴我了』，我很想你。」粉絲們也大讚Dino是「地表最強的經紀人」。（編輯：侯家瑜）

▲Dino很想念小鬼。（圖／ Dino IG）