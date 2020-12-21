美遭大規模網攻　清查至少200個單位受害

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總部位於美國麻州的資安公司Recorded Future指出，他們已確認198個受害單位；3位知情人士則說，調查目前確認的受害者至少200個，駭客多為潛入電腦網絡操控或奪取使用者的帳號密碼，相信實際受害者還會更多。
路透社報導，美國資安公司「火眼」表示，遭受網攻並「真正受到影響」的企業與組織大約有50家。獲總統當選人拜登提名為白宮幕僚長的克蘭今天說，拜登準備回擊大規模駭客活動，不會只是制裁。
對於上週揭露的大規模駭客網攻，火眼（FireEye）執行長曼迪亞（Kevin Mandia）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時說：「目前大約50個機構或企業真正受到影響。」
克蘭（Ron Klain）表示，對於這起疑為俄羅斯駭客入侵美國政府6個機構，並造成數以千計美國企業資料曝光的網攻，拜登已規劃出反擊方法。
克蘭在美國哥倫比亞廣播公司「面對全國」（Facethe Nation）節目表示「不只是制裁而已，我們可採行的步驟與作為，要降低外國駭客的網攻能力」。
俄國克里姆林宮否認在這次網攻裡有任何角色。
拜登即將於1月20日宣誓就職，有兩位聯邦參議員今天指出，拜登可能獲兩黨支持，對間諜活動採強力回應。共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）在美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」節目中表示，資料遭入侵「損害非常嚴重」，需要採取回應措施，這事必須盡快解決。
不過即將卸任的總統川普卻淡化俄國網攻威脅，推文稱是假新聞媒體在誇大網攻，他已聽取相關簡報，一切都盡在掌握。他還酸每次一有事就只會喊俄國搞鬼，原因都在於「濁流媒體」想藉機撈錢。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1091221