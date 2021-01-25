中國醫大研究　單寧酸能抑制病毒活性

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洪明奇表示，新型冠狀病毒的主要蛋白酶在宿主中對於病毒傳播扮演著關鍵性的角色，而在細胞表面之跨膜絲胺酸蛋白酶2在過去被廣泛研究於感染性疾病的治療。跨膜絲胺酸蛋白酶2在新型冠狀病毒中也是扮演關鍵性的角色。
洪明奇帶領的抗冠研究團隊，包括教授王紹椿及副教授陳曄的實驗室，以癌症標靶治療的精準醫學觀念引導抗冠藥物的研發。王紹椿及陳曄說明，團隊篩選多項天然化合物，發現單寧酸是一種具高潛力的雙重對抗新型冠狀病毒和跨膜絲胺酸蛋白酶2的抑制劑。
單寧酸是水溶性的多酚類，常見草本與木本植物、蔬菜、高粱、漿果、香蕉、葡萄、柿子、紅莓、油桃及紅酒等。多酚類化合物不僅是廣為人知的抗氧化劑和自由基清除劑，近期也有大量的研究證實單寧酸可抑制癌細胞的代謝、增生、侵入、轉移，並具有抗發炎的效果，是一種對抗癌的預防和治療的化合物。
洪明奇表示，研究團隊在分子實驗分析中證實單寧酸和此兩種蛋白質形成穩定的複合物結構，進一步抑制此兩種蛋白酶的活性，功能性試驗也發現單寧酸會抑制病毒進入細胞。
研究結果顯示單寧酸對於發展抗COVID-19的治療有高度前瞻性，特別是單寧酸能針對新型冠狀病毒感染中關鍵性的兩種不同酵素具有雙重抑制的效果。（編輯：謝雅竹）1100125