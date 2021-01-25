NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中國醫大研究　單寧酸能抑制病毒活性

中央社

2021-01-25 15:27:30

中國疫情/中國大陸/新冠肺炎/新冠疫情/COVID19/新冠病毒
▲中國醫藥大學研究發現，單寧酸會雙重抑制新型冠狀病毒活性。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者趙麗妍台中25日電）中國醫藥大學科研團隊研究，發現單寧酸會雙重抑制新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的主要蛋白酶和跨膜絲胺酸蛋白酶2，能抑制病毒活性，對COVID-19治療有高度前瞻性。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中國醫藥大學校長洪明奇帶領科研團隊發表「單寧酸雙重抑制新型冠狀病毒的主要蛋白酶和細胞表面之跨膜絲胺酸蛋白酶2」（Tannic acid suppressesSARS-CoV-2 as a dual inhibitor of the viral mainprotease and the cellular TMPRSS2 protease）抗冠醫學研究成果，刊登在世界知名期刊「美國癌症研究雜誌」（American Journal of Cancer Research）。
洪明奇表示，新型冠狀病毒的主要蛋白酶在宿主中對於病毒傳播扮演著關鍵性的角色，而在細胞表面之跨膜絲胺酸蛋白酶2在過去被廣泛研究於感染性疾病的治療。跨膜絲胺酸蛋白酶2在新型冠狀病毒中也是扮演關鍵性的角色。

洪明奇帶領的抗冠研究團隊，包括教授王紹椿及副教授陳曄的實驗室，以癌症標靶治療的精準醫學觀念引導抗冠藥物的研發。王紹椿及陳曄說明，團隊篩選多項天然化合物，發現單寧酸是一種具高潛力的雙重對抗新型冠狀病毒和跨膜絲胺酸蛋白酶2的抑制劑。

單寧酸是水溶性的多酚類，常見草本與木本植物、蔬菜、高粱、漿果、香蕉、葡萄、柿子、紅莓、油桃及紅酒等。多酚類化合物不僅是廣為人知的抗氧化劑和自由基清除劑，近期也有大量的研究證實單寧酸可抑制癌細胞的代謝、增生、侵入、轉移，並具有抗發炎的效果，是一種對抗癌的預防和治療的化合物。

洪明奇表示，研究團隊在分子實驗分析中證實單寧酸和此兩種蛋白質形成穩定的複合物結構，進一步抑制此兩種蛋白酶的活性，功能性試驗也發現單寧酸會抑制病毒進入細胞。
研究結果顯示單寧酸對於發展抗COVID-19的治療有高度前瞻性，特別是單寧酸能針對新型冠狀病毒感染中關鍵性的兩種不同酵素具有雙重抑制的效果。（編輯：謝雅竹）1100125
關鍵字

NOW民調中心

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
67.17%32.83%
2021-01-20-2021-01-26

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
47.25%52.75%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀