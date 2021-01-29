假冒忠訓國際公司 騙借款民眾當人頭
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-29 16:05:23
詐騙集團佯裝假的貸款公司，向欲借款的民眾佯稱為提升銀行借款信用，欲匯款至其帳戶，請民眾提供銀行帳戶，俟其他被害人匯款進入借款民眾帳戶後，再由民眾提出款項，交付扮成專員的詐騙成員。直至借款民眾銀行帳戶遭警示凍結，始知遭利用成為人頭帳戶及提款車手。刑事局中打中打24日逮捕王姓6名犯嫌，初估不法利益達上千萬元，有20多人受騙，全案依詐欺取財等罪名法辦。
刑事警察局中打中心第六大隊第一隊佈線查悉中部有一個詐騙集團，其犯案手法為先製作假的廣告，佯稱自己是專門幫人向銀行辦理貸款的「OK忠訓國際」公司，待有民眾來電表示欲辦理貸款，嫌犯即宣稱可以幫忙向銀行斡旋，且為提升銀行借款信用，請民眾提供銀行帳戶，公司會先匯一筆錢進民眾帳戶，俟其他遭詐騙的被害人匯款進入借款民眾帳戶後，再請民眾提出款項，交付裝扮成專員的詐騙成員，民眾因此淪為人頭帳戶及提款車手。警方調查該集團不但騙取民眾的帳戶作為詐騙洗錢之戶頭，也從事詐欺取財案，集團曾打電話向一名80歲老阿嬤誆稱阿嬤涉入詐欺案件，必須把存款提領出來交給檢警「監管」，否則會被抓去坐牢，阿嬤緊張得去銀行提款12次，7次匯款到人頭帳戶，另5次依指示把現金「丟到天橋上」、「放在公園垃圾桶」，共失金500萬元。警方找到阿嬤時，阿嬤正與自稱「刑事局」的歹徒講電話，員警接過表明自己是刑事局的，嚇得對方趕緊掛電話。刑事局與臺中市第五分局、東勢分局、清水分局、大雅分局、屏東縣政府警察局恆春分局於01 月24 日分別在臺中市北區、屏東縣恆春鎮逮捕王嫌等6 人，查獲偽造貸款公司「忠訓國際股份有限公司」印鑑、收據、假冒「忠訓國際」工作證及點鈔機、現金、手機等証物。