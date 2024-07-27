奧運現場／席琳狄翁完美獻聲！患僵硬人症後首度復出　夢回1996年

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巴黎奧運是席琳狄翁自曝露患僵硬人症候群以來的首次現場演出，前一次現場演出已經是2019年7月。回顧2022年12月，席琳狄翁宣布將暫停演藝事業，以專注於修養身體，當時，她表示這種病症使她無法像以前那樣唱歌。而《鐵達尼號》的經典歌曲《My Heart Will Go On》（我心永恆）正是由她演唱。
上個月，席琳狄翁正在宣傳她的新紀錄片《我是：席琳·狄翁》時，分享更多關於她與僵硬人症對抗的過程。在接受《NBC》記者Hoda Kotb採訪時，席琳狄翁表示：「（唱歌時）就像有人正在企圖勒死你，有人在壓住你的喉嚨一樣。」
席琳狄翁指出，痙攣會影響全身不同部位，包括腹部、脊椎和肋骨，「有時痙攣非常嚴重時，甚至可能肋骨斷掉。」僵硬人症不僅讓她無法飆高音，也不能唱低音，但這個病情無法完全根治，只能服藥控制病情，期盼病情不要繼續惡化。
席琳狄翁1996年奧運演唱 觀看人數破紀錄
即便如此，席琳狄翁並沒有讓病症影響生活，今年葛萊美獎頒獎典禮上，她登台頒發當晚的最後一個獎項。而在她的紀錄片中，席琳狄翁也堅定表示將重返舞台，「如果我不能跑，我就走，如果我不能走，我就爬，我不會因此停下腳步。」
這是席琳狄翁生涯第二次為奧運演唱，她在1996年亞特蘭大奧運上演唱《夢想的力量》（The Power of the Dream），為奧運揭開序幕，當年的奧運開幕式吸引破紀錄的35億名觀眾收看。
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