小吳、紀卜心二度道歉沒用！5大重點懶人包　十盛奶茶公關變災難

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一、道歉時間拖太久、嗆同行操作
在十盛奶茶賣「含有奶精奶茶」至今，事件已經超過一禮拜，小吳以及紀卜心到26日才上傳影片向社會大眾解釋以及致歉，中間雖有發出聲明，不過並未詳細說明事件原委，小吳更是第一時間在限時動態指出「這是同行明顯在操作」，讓不少人無法接受直呼：「這道歉的速度真的是公關團隊要加油。」
二、道歉影片紀卜心未露臉挨轟
雖然小吳以及紀卜心只是其中的股東之一，並不是全然持有十盛奶茶，不過也是擔當了「宣傳以及飲料的試喝」，以他們的人氣來說，絕對有80%的顧客以及粉絲衝著他們推薦而購買飲品，在道歉影片中，只有小吳現身說明，而紀卜心則以文字帶道歉影片連結發文，讓不少網友相當傻眼「紀卜心都不打算露臉拍自己的道歉影片？全部讓小吳承擔是怎樣。」
事後紀卜心也在發文中提到「因為小吳人在國外，因為颱風班機被取消，所以無法一起錄製影片」，但仍有眾多人認為，事件都過一個星期，團隊卻還沒辦法協調合體拍片道歉實在不能接受。
三、眾多YouTuber開箱十盛奶茶！一堆誤會是鮮奶茶
然而十盛奶茶在4月開幕之後，期間有眾多YouTuber都購買來開箱試喝，許多創作者也都誤以為十盛奶茶賣的是「純鮮奶茶」，在影片中大推薦，甚至連小吳團隊成員「卡特」也被誤導，但小吳及紀卜心卻都沒有出面澄清過「十盛販售的奶茶有添加奶精」，直到被爆料後，才要說明，讓消費者有被欺騙的感覺。
四、道歉影片賣慘、說詞不符合期待
眾多人認為該道歉影片的聲明說詞NG連連，包括小吳稱與紀卜心「不完全持有十盛奶茶，僅是其中股東，是擔當宣傳以及飲料的試喝」，也在影片最後提到「事件不要波及到我的朋友、家人以及廠商後」，又多補一句「很多人私訊我不好的言詞，說我是騙子，會下地獄」，都被質疑是在賣慘以及甩鍋，讓不少網友直言：「這個道歉影片到底怎麼通過的....真的是超級公關災難，純道歉還比講這些有用。」
五、事件爆發後仍上片稱「錢櫃賣假奶」
而就在事件爆發後的敏感時間，小吳仍然上傳影片，在一集錢櫃隱藏美食影片中，還提到「我來錢櫃都會點這個假奶，他就是一壺冰奶茶，他不是鮮奶茶而是假奶茶，很濃很好喝」，讓大批網友感到傻眼，但這也和小吳在道歉影片中提到，「自己本來就知曉十盛奶茶有奶精的成分，自己真的喜歡該產品才推薦給大家」說法相符，他是真的喜歡喝奶精奶茶，只是在該敏感時機，還大肆說別人「賣假奶」，自己也成了出征對象。