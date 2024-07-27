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小吳、紀卜心二度道歉沒用！5大重點懶人包　十盛奶茶公關變災難

▲由見習網美小吳、紀卜心共同創立的手搖店「十盛SHISHENG」熟成奶茶專賣店，近日陷入「乳源標示不清」的風波。（圖／記者蕭涵云攝）
▲由見習網美小吳、紀卜心共同創立的手搖店「十盛SHISHENG」熟成奶茶專賣店，近日陷入「乳源標示不清」的風波。（圖／記者蕭涵云攝）

家庭消費中心/綜合報導

由見習網美小吳、紀卜心共同創立的手搖店「十盛SHISHENG」熟成奶茶專賣店，近日陷入「乳源標示不清」的風波，讓消費者誤以為他們是賣「鮮奶茶」，掀起不少話題討論。然而原本都只有發聲明道歉的小吳以及紀卜心，26日小吳又上傳影片聯合紀卜心發文道歉，但二度滅火網友卻不被買單，不少人點出問題所在，直言「十盛奶茶的公關完全是一場災難。」《NOWnews》也整理該事件以及小吳道歉影片5大重點爭議，提供民眾一文看懂。

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小吳在日前上傳道歉影片當中表示，自己和紀卜心負責的部分，主要為「宣傳以及飲料的試喝」，十盛奶茶並不是只有他們兩人所創立持有，產品研發到廣宣是由專業團隊負責，「在一開始就知道飲品含有奶精，但真心是喜歡這個產品才推薦給大家，絕無刻意隱瞞欺騙大家，至於標示不明的問題，真的是我們的問題，真的很抱歉。」

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▲小吳26日發出影片道歉，坦承一開始就知道飲品內有添加奶精。（圖/見習網美小吳YT）
一、道歉時間拖太久、嗆同行操作

在十盛奶茶賣「含有奶精奶茶」至今，事件已經超過一禮拜，小吳以及紀卜心到26日才上傳影片向社會大眾解釋以及致歉，中間雖有發出聲明，不過並未詳細說明事件原委，小吳更是第一時間在限時動態指出「這是同行明顯在操作」，讓不少人無法接受直呼：「這道歉的速度真的是公關團隊要加油。」

二、道歉影片紀卜心未露臉挨轟

雖然小吳以及紀卜心只是其中的股東之一，並不是全然持有十盛奶茶，不過也是擔當了「宣傳以及飲料的試喝」，以他們的人氣來說，絕對有80%的顧客以及粉絲衝著他們推薦而購買飲品，在道歉影片中，只有小吳現身說明，而紀卜心則以文字帶道歉影片連結發文，讓不少網友相當傻眼「紀卜心都不打算露臉拍自己的道歉影片？全部讓小吳承擔是怎樣。」

事後紀卜心也在發文中提到「因為小吳人在國外，因為颱風班機被取消，所以無法一起錄製影片」，但仍有眾多人認為，事件都過一個星期，團隊卻還沒辦法協調合體拍片道歉實在不能接受。

▲小吳發布道歉影片之後，紀卜心也透過IG限時動態發布聲明，並解釋沒有跟小吳一起拍攝道歉影片的原因。（圖／紀卜心IG）
▲小吳發布道歉影片之後，紀卜心也透過IG限時動態發布聲明，並解釋沒有跟小吳一起拍攝道歉影片的原因。（圖／紀卜心IG）
三、眾多YouTuber開箱十盛奶茶！一堆誤會是鮮奶茶

然而十盛奶茶在4月開幕之後，期間有眾多YouTuber都購買來開箱試喝，許多創作者也都誤以為十盛奶茶賣的是「純鮮奶茶」，在影片中大推薦，甚至連小吳團隊成員「卡特」也被誤導，但小吳及紀卜心卻都沒有出面澄清過「十盛販售的奶茶有添加奶精」，直到被爆料後，才要說明，讓消費者有被欺騙的感覺。

▲YouTuber購買十盛做測評影片，全都被官網的公告誤導，以為熟成奶茶是以鮮奶調製而成的。（圖／翻攝自Dcard）
▲YouTuber購買十盛做測評影片，全都被官網的公告誤導，以為熟成奶茶是以鮮奶調製而成的鮮奶茶，但這期間小吳及紀卜心都沒出面闢謠。（圖／翻攝自Dcard）
四、道歉影片賣慘、說詞不符合期待

眾多人認為該道歉影片的聲明說詞NG連連，包括小吳稱與紀卜心「不完全持有十盛奶茶，僅是其中股東，是擔當宣傳以及飲料的試喝」，也在影片最後提到「事件不要波及到我的朋友、家人以及廠商後」，又多補一句「很多人私訊我不好的言詞，說我是騙子，會下地獄」，都被質疑是在賣慘以及甩鍋，讓不少網友直言：「這個道歉影片到底怎麼通過的....真的是超級公關災難，純道歉還比講這些有用。」

▲百萬Youtuber見習網美小吳跟紀卜心所創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，近期因為被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，爆發標示不清爭議，引發消費者抨擊。（圖／見習網美小吳Youtube）
▲百萬Youtuber見習網美小吳跟紀卜心所創立的「十盛熟成奶茶專賣店」近日炎上，二度道歉影片的說詞，不少消費者無法接受。（圖／見習網美小吳Youtube）
五、事件爆發後仍上片稱「錢櫃賣假奶」

而就在事件爆發後的敏感時間，小吳仍然上傳影片，在一集錢櫃隱藏美食影片中，還提到「我來錢櫃都會點這個假奶，他就是一壺冰奶茶，他不是鮮奶茶而是假奶茶，很濃很好喝」，讓大批網友感到傻眼，但這也和小吳在道歉影片中提到，「自己本來就知曉十盛奶茶有奶精的成分，自己真的喜歡該產品才推薦給大家」說法相符，他是真的喜歡喝奶精奶茶，只是在該敏感時機，還大肆說別人「賣假奶」，自己也成了出征對象。

▲小吳在新影片介紹錢櫃美食，結果其一片段表示自己去錢櫃都會點奶茶，「他不是鮮奶茶，而是假奶茶」，讓小吳相當喜歡。（圖/見習網美小吳YT）
▲小吳在新影片介紹錢櫃美食，結果其一片段表示自己去錢櫃都會點奶茶，「他不是鮮奶茶，而是假奶茶」，讓小吳相當喜歡。（圖/見習網美小吳YT）

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