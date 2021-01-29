長照服務再升級　口腔衛生服務隊照顧長輩口腔健康

根據調查，長期照護的病人常伴有多種且複雜的系統性疾病，其中就有牙週病等嚴重口腔衛生疾病問題。為關懷高雄市高齡整合長期照護中心長輩及住民的口腔衛生健康，Abc牙醫聯盟與南台灣唯一培養口腔衛生人才專科學校－樹人醫護管理專科學校，今（29）日簽署產學合作備忘錄，並成立口腔衛生服務隊。
近年來，口腔疾病導致吸入性肺炎、心血管疾病、失智症等的臨床研究不斷的被提出。顯見長期照護病人的口腔衛生健康問題特別需要重視。透過產學合作，未來將由Abc牙醫聯盟派遣專業牙醫師，樹人醫專派遣口腔衛生科學生，定期到長照中心進行口腔衛生宣導服務，期待改善長照住民的口腔衛生問題。Abc牙醫聯盟總院長謝尚廷指出，口腔衛生是誘發許多疾病的潛在因子，根據研究顯示，30%的65歲以上長輩及臥病在床的慢性病患。可能因為口腔問題感染吸入性肺炎等肺部疾病。這次產學合作，希望能讓更多人注意到，口腔衛生對長照民眾健康的重要性。
樹人醫專校長郭啟東表示，學校在2017年設立口腔衛生學科。培養口腔照護專業人才，簽署產學合作備忘錄，並成立口腔衛生服務隊，除了希望提升同學臨床教學品質與能量外，並善盡學校的社會責任，實質協助長照民眾的口腔衛生照護。
衛生局副局長蘇娟娟表示很開心見證這次產學合作的簽署，民間業界及學界提供專業資源，照顧全國唯一結合中西醫，長照與受虐兒照顧等全齡照顧的長照中心大樓長輩與住民，讓長照服務更上一層樓。