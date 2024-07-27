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行李等3小時旅客超不爽！華航主管被罵到下跪　桃勤、華航回應了

▲桃勤公司因人手不足導致旅客行李延誤3小時沒拿到，華航主管當場下跪道歉，影片在社群瘋傳。（圖/Threads）
▲桃勤公司因人手不足導致旅客行李延誤3小時沒拿到，華航主管當場下跪道歉，影片在社群瘋傳。（圖/Threads）

記者張嘉哲/綜合報導

凱米颱風來襲大亂空中交通，華航CI-153班機原訂25日下午飛抵桃園機場，但因颱風延誤至26日凌晨2時抵達，結果乘客下機之後苦等超過2個半小時，都拿不到行李，有人激動到要求賠償，在櫃台大吼大叫，沒想到一名華航主管卻當場下跪致歉，影片在社群上瘋傳。對此，桃勤也出面致歉，解釋這次事件起因是因為負責行李運送人力不足。

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先是有旅客在臉書上發文表示「飛機到了結果行李沒有人搬運，等行李從2點等到4點30分，乘客都已經等到耐不住性子，現場也不處理不說明，讓乘客在那乾等，一問之後說桃勤下班了，那為什麼後面班機就可以拿到行李？最後說要等5點桃勤人員上班，然後華航主任就跪下來了，真的很訝異這個危機處理！」

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▲旅客苦等3小時拿不到自己的行李，怒衝櫃檯咆哮，要可以負責的人出來，影片在社群瘋傳。（圖/Threads）
據悉，當時旅客因為等不到行李，要求華航出面說明並且賠償，而華航督導則告知「公司規定就是如此，沒有賠償」，讓旅客全氣炸，有在場旅客也直言：「現場一堆外國人，根本不知道自己為何拿不到行李」、「跟我說是因為颱風天等等，我人就站在機場裡面，到底跟颱風天有什麼關係，沒廣播沒公告，整群人乾等快3小時，誰能不生氣。」

而隨著相關影片在社群上瘋傳，不少人也紛紛表示「機組人員也都很辛苦啦....只是應該要給旅客一個交代，到底是為什麼行李延誤，當下沒說明又等3小時也能理解旅客的氣憤」、「看了主管跪下去真的蠻難過的....但是公司下達公告的也確實需要改進，辛苦了。」

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▲旅客等不到行李感到不滿，華航女主管當場跪下道歉，讓旅客感到錯愕。（圖/記者爆料網）
人力不足釀成衝突！桃勤公司、華航都出面致歉

而對於該事件，桃勤公司則表示，有關26日凌晨在桃園國際機場陸續接獲旅客等待行李異常情況，經過查證，是受到凱米颱風遠離後影響航班頻繁異動，各航班機從25日午間起陸續離場，又在26日凌晨密集抵達，經過統計凌晨1至3點，桃勤提供服務之進場客機達22架，較上週五同時段超出近一倍。

桃勤提到，桃勤雖已就颱風影響航班動態提前部署作業人力並安排現場人員加班完成作業，但因天候不佳影響速度，且航班實過於密集抵達，瞬時作業量大增，人力派遣有其限度，致行李運送作業延誤，受影響較大航班約有8班，對於這次造成旅客久候及航空公司不變，桃勤公司深表歉意，後續將持續檢討特殊天候人力調配，並修正SOP。

而華航也出面回應，華航感謝所有一線同仁堅守崗位，即使颱風影響造成部分航機及行李延誤抵達，仍竭力服務旅客，也盼大眾諒解值班人員於颱風期間執勤的辛勞，未能滿足所有旅客的需求，尚祈見諒。

▲機場公司預估，將湧入大量旅客。（圖／機場公司提供）
▲桃勤解釋行李延誤原因，表示因當時段抵達班機超出負荷，導致人力出現調派不足的問題，對旅客感到抱歉。（示意圖／機場公司提供）

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