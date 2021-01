江南大叔PSY於2012年推出歌曲《江南Style》時,紅遍全世界,而他圓潤的身形和胖胖的大肚腩,尤其令人印象深刻,但最近他在IG上傳自己跳舞的影片,激瘦的身材讓粉絲紛紛驚呼:完全認不出來!

我是廣告 請繼續往下閱讀

PSY在IG公開了一段影片,並寫下:「Love promoting my artist this way!順便也扭一扭!」原來他是為了宣傳旗下歌手泫雅的新歌《I’m Not Cool》而特別拍片,影片中他更模仿了泫雅的舞蹈,但不少網友卻發現,PSY的身材居然變得纖瘦,就連招牌大肚腩都不見了。

▲▼PSY激瘦(上圖),大肚腩(下圖左)都不見啦。(圖/PSY IG)

這讓不少網友不知所措,不禁在影片下面留言:「有點不習慣瘦了的PSY!」、「差點認不出來了!」就連泫雅都留言表示:「瘦太多了吧,希望可以好好管理身材,粉絲會傷心的!」最後PSY則搞笑回應大家:「非常抱歉,我會好好管理身材的!」相當爆笑。