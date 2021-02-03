NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

全國唯一「設計大學」東方設計大學跨界攜手翻轉重生

記者陳美嘉／高雄報導

2021-02-03 13:24:23

▲「東方設計大學」今年獲得公益教育家李麗裕的支持，與學校攜手以做公益的心讓東方翻轉重生。（圖／東方設計大學提供）
▲「東方設計大學」今年獲得公益教育家李麗裕的支持，與學校攜手以做公益的心讓東方翻轉重生。（圖／東方設計大學提供）

「東方設計大學」最早為私立東方工藝專科學校，55年正式開學至今歷經多次改制更名，現在以全國唯一「設計大學」之路邁進，校長葉榮椿持續推動學校改革，今年更獲得公益教育家李麗裕的支持，與學校攜手以做公益的心讓東方翻轉重生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「東方設計大學」以全國唯一「設計大學」之路邁進。（圖／東方設計大學提供）
▲「東方設計大學」以全國唯一「設計大學」之路邁進。（圖／東方設計大學提供）
私立東方工藝專科學校，54年許可設立 、55年3月1日春季班正式開學，學校初始以「職業及技術」導向發展學校特色， 91年8月改制為「東方技術學院」；因學校長年發展「設計教育」、發揮「創意與設計」的辦學特色，99年更名為「東方設計學院」，106年改名為｢東方設計大學｣，為國家社會培育具有國際觀、人文素養、社會關懷及跨領域整合能力的創意設計人才。
▲「東方設計大學」以全國唯一「設計大學」之路邁進。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.02）
▲「東方設計大學」以全國唯一「設計大學」之路邁進。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.02）
曾榮獲行政院「社教公益獎」及人稱改造達人兼具公益教育家的榮鑫企業集團總經理李麗裕提及，當初接手受風災摧殘如廢墟般的溪頭米堤大飯店，歷經9個月使它浴火重生，企業改造也用在教育事業上。以公益辦校，不只致力改造學校福利部分、並要求教學方式須活化教材，提供生活化、有趣課題或活動，極力推動學生與教師互動，並要求老師都需要做家庭訪問。

李麗裕表示，將邀請豪門國際雕塑董事長簡廷在、世界頂尖藝術家法藍瓷總裁陳立恆、以及編織建築藝術聞名國際的藝術家王文志等社會賢達為技藝傳習講座教授，一起加入東方大家庭，提升師資，讓學生所學與產業界密切連結，畢業即就業無縫接軌，學用合一以帶動經濟發展。

關鍵字

NOW民調中心

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
80.97%19.03%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
82.22%17.78%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
69.57%30.43%
2021-02-02-2021-02-08

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
47.22%52.78%
2021-01-28-2021-02-03
即時
推薦閱讀