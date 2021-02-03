全國唯一「設計大學」東方設計大學跨界攜手翻轉重生

「東方設計大學」最早為私立東方工藝專科學校，55年正式開學至今歷經多次改制更名，現在以全國唯一「設計大學」之路邁進，校長葉榮椿持續推動學校改革，今年更獲得公益教育家李麗裕的支持，與學校攜手以做公益的心讓東方翻轉重生。

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▲「東方設計大學」以全國唯一「設計大學」之路邁進。（圖／東方設計大學提供）

× ▲「東方設計大學」以全國唯一「設計大學」之路邁進。（圖／東方設計大學提供）

▲「東方設計大學」以全國唯一「設計大學」之路邁進。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.02）

× ▲「東方設計大學」以全國唯一「設計大學」之路邁進。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.02）

李麗裕表示，將邀請豪門國際雕塑董事長簡廷在、世界頂尖藝術家法藍瓷總裁陳立恆、以及編織建築藝術聞名國際的藝術家王文志等社會賢達為技藝傳習講座教授，一起加入東方大家庭，提升師資，讓學生所學與產業界密切連結，畢業即就業無縫接軌，學用合一以帶動經濟發展。