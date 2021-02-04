媒體影射為港星依親施壓移民署 葉毓蘭提告求償5000萬
記者吳承翰／台北報導
2021-02-04 11:33:11｜2021-02-04 11:46:16
媒體昨（3）日以「警界出身藍委遊說移民署」為標題，影射國民黨立委葉毓蘭想讓在台灣留有刑事案底的港星向華強來台依親過年，對移民署施壓。葉毓蘭今（4）日上午赴台北地方法院對該媒體、記者提告，葉表示她跟向不認識，連他演的電影都沒看過。葉毓蘭要媒體報導有所本，若有她跟移民署官員針對此事通聯、見面的紀錄就拿出來，否則她就要向該媒體、記者索賠5000萬元，作為照顧警消移民人員的關懷基金。
葉毓蘭表示，報導指稱警界背景藍委遊說，收到消息後她致電給報導記者，記者強調沒有指名道姓，她問現場媒體「第十屆立法委員，除了我還有誰是警界出身的嗎？」葉毓蘭指出含沙射影的指控更具殺傷性，在該篇報導刊登後，綠營網軍跟進，指是「氣炸鍋大媽」、「紅統」。葉毓蘭說，她既沒看過向華強主演的電影，兩人也不認識，日前有其它媒體為了向的案子找她做時事評論，兩人的名字才被扯在一起。她表示報導指控她屢次對移民署施壓，既然是屢次，請該媒體拿出證據，她在何時、何地、透過哪種形式，向移民署的人施壓。葉毓蘭表示，移民署確實很多官員是她的學生，但進入立法院以來，她只針對警消、海空勤人員的醫療照顧方案納入移民人員，對移民署提出預算案。葉指出該報自稱台灣第一大報，她會提出提出刑事、民事訴訟，民事部分求償5000萬，會作為警消移民人員的關懷基金。