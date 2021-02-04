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GM釋出超級盃廣告，搞笑但卻暗示策略目標

Carture 車勢文化

2021-02-04 13:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
一年一度的NFL〈國家美式足球聯盟〉超級盃即將開打，而許多商品都會針對該賽事推出廣告影片，其中GM便請來喜劇演員Will Ferrell演出，在他搞笑背後也暗示GM計畫。
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一年一度即將開打的NFL〈國家美式足球聯盟〉超級盃，由於該賽事會因吸引許多觀眾，並且還會帶來廣大周邊宣傳效益，對此不少品牌會推出廣告影片來宣傳自家商品，其中GM汽車日前便釋出超級盃廣告，並請來喜劇演員Will Ferrell演出，其內容大概講述因挪威極力推廣電動車，因此該國家新車銷售有一半以上都是電動車，相較之下美國電動車銷售佔比就顯得較低，因此GM為推廣自家電動車，計畫Cadilla Lyriq與GMC Hummer EV將前往挪威。
GM請喜劇演員Will Ferrell拍攝超級盃廣告，內容是在推廣Cadilla Lyriq與GMC Hummer EV。
GM請喜劇演員Will Ferrell拍攝超級盃廣告，內容是在推廣Cadilla Lyriq與GMC Hummer EV。

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