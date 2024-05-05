立夏咖啡優惠！7-11咖啡「加1元多1杯」　星巴克買一送一限2天

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📍門市｜5月3日至5月5日
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯抹茶拿鐵第2杯10元折，5.8折（原價65元、特價38元）
◾一顆檸檬青茶第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾思樂冰大杯全口味第2杯10元，6.3折（原價39元、特價25元）
◾霜淇淋全口味第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
📍門市｜5月1日至5月28日
◾大杯西西里檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
🔎全台氮氣冷萃咖啡門市查詢（點此連結）
📍門市｜5月1日至5月14日
◾大杯紅玉18精品拿鐵第2杯半價，7.5折（原價130元、特價98元）
◾大杯橙香陽光冰磚精品美式第2杯半價，7.5折（原價120元、特價90元）
◾中杯精品燕麥拿鐵第2杯半價，7.5折（原價110元、特價83元）
📍APP｜5月3日至5月9日
◾西西里檸檬咖啡系列買6送3，6.7折（原價80元、特價53元）
◾蜂蜜美式買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾香鑽水果茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
🟡全家便利商店
📍門市｜5月3日至5月5日
◾特大杯經典拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜限5月6日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜5月6日至5月9日，限全盈+PAY
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
🟡萊爾富
📍APP｜5月1日至5月14日
◾大杯美式32杯888元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵24杯888元，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子禮券）｜售完為止
◾熱鳳梨拿鐵2杯88元 ，6.5折（原價68元、特價44元）點此購買
◾冰鳳梨風味拿鐵2杯100元 ，6.3折（原價78元、特價50元）點此購買
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）點此購買
◾To b. 經典冰可可買2送1，6.7折（原價99元、特價66元）點此購買
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）點此購買
🟡星巴克
星巴克買一送一限時2天！周一、周二（6日、7日）上午11時至晚上8時，到全台門市買兩杯特大杯同品項，第2杯由星巴克免費招待。優惠品項不包含星冰樂系列、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，活動不適用於機場、高鐵台鐵站、國道休息站、觀光區等門市。
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡美廉社
📍門市｜5月5日
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）